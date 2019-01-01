Date

Дата. Хранится в двух байтах в виде (беззнакового) числа дней, прошедших от 1970-01-01. Позволяет хранить значения от чуть больше, чем начала unix-эпохи до верхнего порога, определяющегося константой на этапе компиляции (сейчас - до 2106 года, последний полностью поддерживаемый год - 2105).

Диапазон значений: [ 1970-01-01, 2149-06-06 ] .

Дата хранится без учёта часового пояса.

Пример

Создание таблицы и добавление в неё данных:

CREATE TABLE dt

(

` timestamp ` Date ,

` event_id ` UInt8

)

ENGINE = TinyLog ;



INSERT INTO dt Values ( 1546300800 , 1 ) , ( '2019-01-01' , 2 ) ;

SELECT * FROM dt ;



┌──timestamp─┬─event_id─┐

│ 2019-01-01 │ 1 │

│ 2019-01-01 │ 2 │

└────────────┴──────────┘



См. также