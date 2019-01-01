Date
Дата. Хранится в двух байтах в виде (беззнакового) числа дней, прошедших от 1970-01-01. Позволяет хранить значения от чуть больше, чем начала unix-эпохи до верхнего порога, определяющегося константой на этапе компиляции (сейчас - до 2106 года, последний полностью поддерживаемый год - 2105).
Диапазон значений: [1970-01-01, 2149-06-06].
Дата хранится без учёта часового пояса.
Пример
Создание таблицы и добавление в неё данных:
CREATE TABLE dt
(
`timestamp` Date,
`event_id` UInt8
)
ENGINE = TinyLog;
INSERT INTO dt Values (1546300800, 1), ('2019-01-01', 2);
SELECT * FROM dt;
┌──timestamp─┬─event_id─┐
│ 2019-01-01 │ 1 │
│ 2019-01-01 │ 2 │
└────────────┴──────────┘
См. также