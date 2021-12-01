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uniqHLL12

Вычисляет приблизительное число различных значений аргументов, используя алгоритм HyperLogLog.

uniqHLL12(x[, ...])

Аргументы

Функция принимает переменное число входных параметров. Параметры могут быть числовых типов, а также Tuple, Array, Date, DateTime, String.

Возвращаемое значение

  • Значение хэша с типом данных UInt64.

Детали реализации

Функция:

  • Вычисляет хэш для всех параметров агрегации, а затем использует его в вычислениях.

  • Использует алгоритм HyperLogLog для аппроксимации числа различных значений аргументов.

    Используется 2^12 5-битовых ячеек. Размер состояния чуть больше 2.5 КБ. Результат не точный (ошибка до ~10%) для небольших множеств (<10K элементов). Однако для множеств большой кардинальности (10K - 100M) результат довольно точен (ошибка до ~1.6%). Начиная с 100M ошибка оценки будет только расти и для множеств огромной кардинальности (1B+ элементов) функция возвращает результат с очень большой неточностью.

  • Результат детерминирован (не зависит от порядка выполнения запроса).

Мы не рекомендуем использовать эту функцию. В большинстве случаев используйте функцию uniq или uniqCombined.