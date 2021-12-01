uniqHLL12
Вычисляет приблизительное число различных значений аргументов, используя алгоритм HyperLogLog.
uniqHLL12(x[, ...])
Аргументы
Функция принимает переменное число входных параметров. Параметры могут быть числовых типов, а также
Tuple,
Array,
Date,
DateTime,
String.
Возвращаемое значение
- Значение хэша с типом данных UInt64.
Детали реализации
Функция:
Вычисляет хэш для всех параметров агрегации, а затем использует его в вычислениях.
Использует алгоритм HyperLogLog для аппроксимации числа различных значений аргументов.
Используется 2^12 5-битовых ячеек. Размер состояния чуть больше 2.5 КБ. Результат не точный (ошибка до ~10%) для небольших множеств (<10K элементов). Однако для множеств большой кардинальности (10K - 100M) результат довольно точен (ошибка до ~1.6%). Начиная с 100M ошибка оценки будет только расти и для множеств огромной кардинальности (1B+ элементов) функция возвращает результат с очень большой неточностью.
Результат детерминирован (не зависит от порядка выполнения запроса).
Мы не рекомендуем использовать эту функцию. В большинстве случаев используйте функцию uniq или uniqCombined.