uniqExact
Вычисляет точное количество различных значений аргументов.
uniqExact(x[, ...])
Функцию
uniqExact следует использовать, если вам обязательно нужен точный результат. В противном случае используйте функцию uniq.
Функция
uniqExact расходует больше оперативной памяти, чем функция
uniq, так как размер состояния неограниченно растёт по мере роста количества различных значений.
Аргументы
Функция принимает переменное число входных параметров. Параметры могут быть числовых типов, а также
Tuple,
Array,
Date,
DateTime,
String.
Смотрите также