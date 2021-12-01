uniqExact

Вычисляет точное количество различных значений аргументов.

uniqExact ( x [ , . . . ] )



Функцию uniqExact следует использовать, если вам обязательно нужен точный результат. В противном случае используйте функцию uniq.

Функция uniqExact расходует больше оперативной памяти, чем функция uniq , так как размер состояния неограниченно растёт по мере роста количества различных значений.

Аргументы

Функция принимает переменное число входных параметров. Параметры могут быть числовых типов, а также Tuple , Array , Date , DateTime , String .

Смотрите также