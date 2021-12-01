uniqCombined
Приближённо вычисляет количество различных значений аргумента.
uniqCombined(HLL_precision)(x[, ...])
Функция
uniqCombined — это хороший выбор для вычисления количества различных значений.
Аргументы
Функция принимает переменное число входных параметров. Параметры могут быть числовых типов, а также
Tuple,
Array,
Date,
DateTime,
String.
HLL_precision — это логарифм по основанию 2 от числа ячеек в HyperLogLog. Необязательный, можно использовать функцию как
uniqCombined (x [,...]). Для
HLL_precision значение по умолчанию — 17, что фактически составляет 96 КБ пространства (2^17 ячеек, 6 бит каждая).
Возвращаемое значение
- Число типа UInt64.
Детали реализации
Функция:
Вычисляет хэш (64-битный для
Stringи 32-битный для всех остальных типов) для всех параметров агрегации, а затем использует его в вычислениях.
Используется комбинация трёх алгоритмов: массив, хэш-таблица и HyperLogLog с таблицей коррекции погрешности.
Для небольшого количества различных значений используется массив. Если размер набора больше, используется хэш-таблица. При дальнейшем увеличении количества значений, используется структура HyperLogLog, имеющая фиксированный размер в памяти.
Результат детерминирован (не зависит от порядка выполнения запроса).
:::note "Note"
Так как используется 32-битный хэш для не-`String` типов, результат будет иметь очень очень большую ошибку для количества разичных элементов существенно больше `UINT_MAX` (ошибка быстро растёт начиная с нескольких десятков миллиардов различных значений), таким образом в этом случае нужно использовать [uniqCombined64](#agg_function-uniqcombined64)
:::
По сравнению с функцией uniq,
uniqCombined:
Потребляет в несколько раз меньше памяти.
Вычисляет с в несколько раз более высокой точностью.
Обычно имеет немного более низкую производительность. В некоторых сценариях
uniqCombinedможет показывать более высокую производительность, чем
uniq, например, в случае распределенных запросов, при которых по сети передаётся большое количество состояний агрегации.
Смотрите также