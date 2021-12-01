uniqCombined

:::note "Note"



Так как используется 32-битный хэш для не-`String` типов, результат будет иметь очень очень большую ошибку для количества разичных элементов существенно больше `UINT_MAX` (ошибка быстро растёт начиная с нескольких десятков миллиардов различных значений), таким образом в этом случае нужно использовать [uniqCombined64](#agg_function-uniqcombined64)

