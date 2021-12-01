uniq
Приближённо вычисляет количество различных значений аргумента.
uniq(x[, ...])
Аргументы
Функция принимает переменное число входных параметров. Параметры могут быть числовых типов, а также
Tuple,
Array,
Date,
DateTime,
String.
Возвращаемое значение
- Значение с типом данных UInt64.
Детали реализации
Функция:
Вычисляет хэш для всех параметров агрегации, а затем использует его в вычислениях.
Использует адаптивный алгоритм выборки. В качестве состояния вычисления функция использует выборку хэш-значений элементов размером до 65536.
Этот алгоритм очень точен и очень эффективен по использованию CPU. Если запрос содержит небольшое количество этих функций, использование `uniq` почти так же эффективно, как и использование других агрегатных функций.
Результат детерминирован (не зависит от порядка выполнения запроса).
Эту функцию рекомендуется использовать практически во всех сценариях.
Смотрите также