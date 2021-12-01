topKWeighted
Возвращает массив наиболее часто встречающихся значений в указанном столбце. Результирующий массив упорядочен по убыванию частоты значения (не по самим значениям). Дополнительно учитывается вес значения.
Синтаксис
topKWeighted(N)(x, weight)
Аргументы
N— количество элементов для выдачи.
x— значение.
weight— вес. Каждое значение учитывается
weightраз при расчёте частоты. UInt64.
Возвращаемое значение
Возвращает массив значений с максимально приближенной суммой весов.
Пример
Запрос:
SELECT topKWeighted(10)(number, number) FROM numbers(1000)
Результат:
┌─topKWeighted(10)(number, number)──────────┐
│ [999,998,997,996,995,994,993,992,991,990] │
└───────────────────────────────────────────┘
Смотрите также