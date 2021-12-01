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topKWeighted

Возвращает массив наиболее часто встречающихся значений в указанном столбце. Результирующий массив упорядочен по убыванию частоты значения (не по самим значениям). Дополнительно учитывается вес значения.

Синтаксис

topKWeighted(N)(x, weight)

Аргументы

  • N — количество элементов для выдачи.
  • x — значение.
  • weight — вес. Каждое значение учитывается weight раз при расчёте частоты. UInt64.

Возвращаемое значение

Возвращает массив значений с максимально приближенной суммой весов.

Пример

Запрос:

SELECT topKWeighted(10)(number, number) FROM numbers(1000)

Результат:

┌─topKWeighted(10)(number, number)──────────┐
│ [999,998,997,996,995,994,993,992,991,990] │
└───────────────────────────────────────────┘

Смотрите также