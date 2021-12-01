topKWeighted

Возвращает массив наиболее часто встречающихся значений в указанном столбце. Результирующий массив упорядочен по убыванию частоты значения (не по самим значениям). Дополнительно учитывается вес значения.

Синтаксис

topKWeighted ( N ) ( x , weight )



Аргументы

N — количество элементов для выдачи.

— количество элементов для выдачи. x — значение.

— значение. weight — вес. Каждое значение учитывается weight раз при расчёте частоты. UInt64.

Возвращаемое значение

Возвращает массив значений с максимально приближенной суммой весов.

Пример

Запрос:

SELECT topKWeighted ( 10 ) ( number , number ) FROM numbers ( 1000 )



Результат:

┌─topKWeighted(10)(number, number)──────────┐

│ [999,998,997,996,995,994,993,992,991,990] │

└───────────────────────────────────────────┘



Смотрите также