topK
Возвращает массив наиболее часто встречающихся значений в указанном столбце. Результирующий массив упорядочен по убыванию частоты значения (не по самим значениям).
Реализует Filtered Space-Saving алгоритм для анализа TopK, на основе reduce-and-combine алгоритма из методики Parallel Space Saving.
topK(N)(column)
Функция не дает гарантированного результата. В некоторых ситуациях могут возникать ошибки, и функция возвращает частые, но не наиболее частые значения.
Рекомендуем использовать значения
N < 10, при больших
N снижается производительность. Максимально возможное значение
N = 65536.
Аргументы
N– количество значений.
x– столбец.
Пример
Возьмём набор данных OnTime и выберем 3 наиболее часто встречающихся значения в столбце
AirlineID.
SELECT topK(3)(AirlineID) AS res
FROM ontime
┌─res─────────────────┐
│ [19393,19790,19805] │
└─────────────────────┘