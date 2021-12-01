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topK

Возвращает массив наиболее часто встречающихся значений в указанном столбце. Результирующий массив упорядочен по убыванию частоты значения (не по самим значениям).

Реализует Filtered Space-Saving алгоритм для анализа TopK, на основе reduce-and-combine алгоритма из методики Parallel Space Saving.

topK(N)(column)

Функция не дает гарантированного результата. В некоторых ситуациях могут возникать ошибки, и функция возвращает частые, но не наиболее частые значения.

Рекомендуем использовать значения N < 10, при больших N снижается производительность. Максимально возможное значение N = 65536.

Аргументы

  • N – количество значений.
  • x – столбец.

Пример

Возьмём набор данных OnTime и выберем 3 наиболее часто встречающихся значения в столбце AirlineID.

SELECT topK(3)(AirlineID) AS res
FROM ontime
┌─res─────────────────┐
│ [19393,19790,19805] │
└─────────────────────┘