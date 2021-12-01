topK

Возвращает массив наиболее часто встречающихся значений в указанном столбце. Результирующий массив упорядочен по убыванию частоты значения (не по самим значениям).

Реализует Filtered Space-Saving алгоритм для анализа TopK, на основе reduce-and-combine алгоритма из методики Parallel Space Saving.

topK ( N ) ( column )



Функция не дает гарантированного результата. В некоторых ситуациях могут возникать ошибки, и функция возвращает частые, но не наиболее частые значения.

Рекомендуем использовать значения N < 10 , при больших N снижается производительность. Максимально возможное значение N = 65536 .

Аргументы

N – количество значений.

– количество значений. x – столбец.

Пример

Возьмём набор данных OnTime и выберем 3 наиболее часто встречающихся значения в столбце AirlineID .

SELECT topK ( 3 ) ( AirlineID ) AS res

FROM ontime

