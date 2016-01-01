timeSeriesResetsToGrid

Агрегатная функция, которая принимает данные временных рядов в виде пар временных меток и значений и вычисляет сбросы, похожие на PromQL из этих данных на регулярной временной сетке, описываемой начальной временной меткой, конечной временной меткой и шагом. Для каждой точки на сетке образцы для вычисления resets рассматриваются в пределах указанного временного окна.

Параметры:

start timestamp - задает начало сетки

end timestamp - задает конец сетки

- задает конец сетки grid step - задает шаг сетки в секундах

- задает шаг сетки в секундах staleness - задает максимальную "устаревшесть" в секундах рассматриваемых образцов

Аргументы:

timestamp - временная метка образца

- временная метка образца value - значение временного ряда, соответствующее timestamp

Возвращаемое значение: Значения resets на указанной сетке в виде Array(Nullable(Float64)) . Возвращаемый массив содержит одно значение для каждой точки временной сетки. Значение равно NULL, если нет образцов в окне для вычисления значения сброса для конкретной точки сетки.

Пример: Следующий запрос вычисляет значения resets на сетке [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225]:

WITH -- NOTE: the gap between 130 and 190 is to show how values are filled for ts = 180 according to window parameter [110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps, [1, 3, 2, 6, 6, 4, 2, 0]::Array(Float32) AS values, -- array of values corresponding to timestamps above 90 AS start_ts, -- start of timestamp grid 90 + 135 AS end_ts, -- end of timestamp grid 15 AS step_seconds, -- step of timestamp grid 45 AS window_seconds -- "staleness" window SELECT timeSeriesResetsToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value) FROM ( -- This subquery converts arrays of timestamps and values into rows of `timestamp`, `value` SELECT arrayJoin(arrayZip(timestamps, values)) AS ts_and_val, ts_and_val.1 AS timestamp, ts_and_val.2 AS value );

Ответ:

┌─timeSeriesResetsToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐ 1. │ [NULL,NULL,0,1,1,1,NULL,0,1,2] │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Также можно передать несколько образцов временных меток и значений в виде массивов одинакового размера. Тот же запрос с массивами аргументов:

WITH [110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps, [1, 3, 2, 6, 6, 4, 2, 0]::Array(Float32) AS values, 90 AS start_ts, 90 + 135 AS end_ts, 15 AS step_seconds, 45 AS window_seconds SELECT timeSeriesResetsToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamps, values);