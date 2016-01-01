timeSeriesResetsToGrid
Агрегатная функция, которая принимает данные временных рядов в виде пар временных меток и значений и вычисляет сбросы, похожие на PromQL из этих данных на регулярной временной сетке, описываемой начальной временной меткой, конечной временной меткой и шагом. Для каждой точки на сетке образцы для вычисления
resets рассматриваются в пределах указанного временного окна.
Параметры:
start timestamp- задает начало сетки
end timestamp- задает конец сетки
grid step- задает шаг сетки в секундах
staleness- задает максимальную "устаревшесть" в секундах рассматриваемых образцов
Аргументы:
timestamp- временная метка образца
value- значение временного ряда, соответствующее
timestamp
Возвращаемое значение:
Значения
resets на указанной сетке в виде
Array(Nullable(Float64)). Возвращаемый массив содержит одно значение для каждой точки временной сетки. Значение равно NULL, если нет образцов в окне для вычисления значения сброса для конкретной точки сетки.
Пример:
Следующий запрос вычисляет значения
resets на сетке [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225]:
Ответ:
Также можно передать несколько образцов временных меток и значений в виде массивов одинакового размера. Тот же запрос с массивами аргументов:
Эта функция является экспериментальной, включите ее, установив
allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.