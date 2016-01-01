Перейти к основному содержимому
timeSeriesChangesToGrid

Агрегатная функция, которая принимает данные временных рядов в виде пар временных меток и значений и вычисляет изменения в стиле PromQL на основе этих данных на регулярной временной сетке, описанной временем начала, временем окончания и шагом. Для каждой точки на сетке учитываются образцы для вычисления changes в пределах указанного временного окна.

Параметры:

  • start timestamp - задает начало сетки
  • end timestamp - задает конец сетки
  • grid step - задает шаг сетки в секундах
  • staleness - задает максимальную "устарелость" в секундах для учитываемых образцов

Аргументы:

  • timestamp - временная метка образца
  • value - значение временного ряда, соответствующее timestamp

Возвращаемое значение: Значения changes на указанной сетке в виде Array(Nullable(Float64)). Возвращаемый массив содержит одно значение для каждой точки временной сетки. Значение равно NULL, если нет образцов в окне для вычисления значения изменений для конкретной точки сетки.

Пример: Следующий запрос вычисляет значения changes на сетке [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225]:

WITH
    -- NOTE: the gap between 130 and 190 is to show how values are filled for ts = 180 according to window parameter
    [110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
    [1, 1, 3, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values, -- array of values corresponding to timestamps above
    90 AS start_ts,       -- start of timestamp grid
    90 + 135 AS end_ts,   -- end of timestamp grid
    15 AS step_seconds,   -- step of timestamp grid
    45 AS window_seconds  -- "staleness" window
SELECT timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)
FROM
(
    -- This subquery converts arrays of timestamps and values into rows of `timestamp`, `value`
    SELECT
        arrayJoin(arrayZip(timestamps, values)) AS ts_and_val,
        ts_and_val.1 AS timestamp,
        ts_and_val.2 AS value
);

Ответ:

   ┌─timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐
1. │ [NULL,NULL,0,1,1,1,NULL,0,1,2]                                                            │
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Также возможно передать несколько образцов временных меток и значений в виде массивов одинакового размера. Тот же запрос с аргументами массивов:

WITH
    [110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
    [1, 1, 3, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values,
    90 AS start_ts,
    90 + 135 AS end_ts,
    15 AS step_seconds,
    45 AS window_seconds
SELECT timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamps, values);
примечание

Эта функция является экспериментальной, включите ее, установив allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.