studentTTestOneSample
Применяет одновыборочный t-тест Стьюдента для определения того, отличается ли среднее значение выборки от известного среднемасштабного значения.
Предполагается нормальность. Нулевая гипотеза заключается в том, что среднее значение выборки равно среднему значению населения.
Синтаксис
Необязательный
confidence_level позволяет вычислить доверительный интервал.
Аргументы
sample_data— Данные выборки. Целое число, Float или Decimal.
population_mean— Известное среднее значение населения для сравнения. Целое число, Float или Decimal (обычно константа).
Параметры
confidence_level— Уровень доверия для доверительных интервалов. Float в (0, 1).
Примечания:
- Необходимо как минимум 2 наблюдения; в противном случае результат будет
(nan, nan)(и интервалы, если они запрошены, будут
nan).
- Константный или почти константный ввод также вернет
nanиз-за нулевой (или фактически нулевой) стандартной ошибки.
Возвращаемые значения
Tuple с двумя или четырьмя элементами (если указан
confidence_level):
- рассчитанный t-статистика. Float64.
- рассчитанное p-значение (двустороннее). Float64.
- рассчитанный нижний предел доверительного интервала. Float64. (необязательный)
- рассчитанный верхний предел доверительного интервала. Float64. (необязательный)
Доверительные интервалы относятся к среднему значению выборки при заданном уровне доверия.
Примеры
Входная таблица:
Без доверительного интервала:
С доверительным интервалом (95%):
