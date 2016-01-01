studentTTestOneSample

Применяет одновыборочный t-тест Стьюдента для определения того, отличается ли среднее значение выборки от известного среднемасштабного значения.

Предполагается нормальность. Нулевая гипотеза заключается в том, что среднее значение выборки равно среднему значению населения.

Синтаксис

studentTTestOneSample([confidence_level])(sample_data, population_mean)

Необязательный confidence_level позволяет вычислить доверительный интервал.

Аргументы

sample_data — Данные выборки. Целое число, Float или Decimal.

— Данные выборки. Целое число, Float или Decimal. population_mean — Известное среднее значение населения для сравнения. Целое число, Float или Decimal (обычно константа).

Параметры

confidence_level — Уровень доверия для доверительных интервалов. Float в (0, 1).

Примечания:

Необходимо как минимум 2 наблюдения; в противном случае результат будет (nan, nan) (и интервалы, если они запрошены, будут nan ).

(и интервалы, если они запрошены, будут ). Константный или почти константный ввод также вернет nan из-за нулевой (или фактически нулевой) стандартной ошибки.

Возвращаемые значения

Tuple с двумя или четырьмя элементами (если указан confidence_level ):

рассчитанный t-статистика. Float64.

рассчитанное p-значение (двустороннее). Float64.

рассчитанный нижний предел доверительного интервала. Float64. (необязательный)

рассчитанный верхний предел доверительного интервала. Float64. (необязательный)

Доверительные интервалы относятся к среднему значению выборки при заданном уровне доверия.

Примеры

Входная таблица:

┌─value─┐ │ 20.3 │ │ 21.1 │ │ 21.7 │ │ 19.9 │ │ 21.8 │ └───────┘

Без доверительного интервала:

SELECT studentTTestOneSample()(value, 20.0) FROM t; -- or simply SELECT studentTTestOneSample(value, 20.0) FROM t;

С доверительным интервалом (95%):

SELECT studentTTestOneSample(0.95)(value, 20.0) FROM t;

Смотрите также