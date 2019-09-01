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studentTTest

Вычисляет t-критерий Стьюдента для выборок из двух генеральных совокупностей.

Синтаксис

studentTTest(sample_data, sample_index)

Значения выборок берутся из столбца sample_data. Если sample_index равно 0, то значение из этой строки принадлежит первой выборке. Во всех остальных случаях значение принадлежит второй выборке. Проверяется нулевая гипотеза, что средние значения генеральных совокупностей совпадают. Для применения t-критерия Стьюдента распределение в генеральных совокупностях должно быть нормальным и дисперсии должны совпадать.

Аргументы

Возвращаемые значения

Кортеж с двумя элементами:

  • вычисленное значение критерия Стьюдента. Float64.
  • вычисленное p-значение. Float64.

Пример

Таблица:

┌─sample_data─┬─sample_index─┐
│        20.3 │            0 │
│        21.1 │            0 │
│        21.9 │            1 │
│        21.7 │            0 │
│        19.9 │            1 │
│        21.8 │            1 │
└─────────────┴──────────────┘

Запрос:

SELECT studentTTest(sample_data, sample_index) FROM student_ttest;

Результат:

┌─studentTTest(sample_data, sample_index)───┐
│ (-0.21739130434783777,0.8385421208415731) │
└───────────────────────────────────────────┘

Смотрите также