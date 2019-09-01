studentTTest
Вычисляет t-критерий Стьюдента для выборок из двух генеральных совокупностей.
Синтаксис
studentTTest(sample_data, sample_index)
Значения выборок берутся из столбца
sample_data. Если
sample_index равно 0, то значение из этой строки принадлежит первой выборке. Во всех остальных случаях значение принадлежит второй выборке.
Проверяется нулевая гипотеза, что средние значения генеральных совокупностей совпадают. Для применения t-критерия Стьюдента распределение в генеральных совокупностях должно быть нормальным и дисперсии должны совпадать.
Аргументы
Возвращаемые значения
Кортеж с двумя элементами:
Пример
Таблица:
┌─sample_data─┬─sample_index─┐
│ 20.3 │ 0 │
│ 21.1 │ 0 │
│ 21.9 │ 1 │
│ 21.7 │ 0 │
│ 19.9 │ 1 │
│ 21.8 │ 1 │
└─────────────┴──────────────┘
Запрос:
SELECT studentTTest(sample_data, sample_index) FROM student_ttest;
Результат:
┌─studentTTest(sample_data, sample_index)───┐
│ (-0.21739130434783777,0.8385421208415731) │
└───────────────────────────────────────────┘
Смотрите также