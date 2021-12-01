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stochasticLogisticRegression

Функция реализует стохастическую логистическую регрессию. Её можно использовать для задачи бинарной классификации, функция поддерживает те же пользовательские параметры, что и stochasticLinearRegression и работает таким же образом.

Параметры те же, что и в stochasticLinearRegression: learning rate , l2 regularization coefficient , mini-batch size , method for updating weights . Смотрите раздел parameters.

stochasticLogisticRegression(1.0, 1.0, 10, 'SGD')



Построение модели

Смотрите раздел Построение модели в описании stochasticLinearRegression .

Прогнозируемые метки должны быть в диапазоне \[-1, 1\].



Прогнозирование

Используя сохраненное состояние, можно предсказать вероятность наличия у объекта метки 1 .

``` sql

WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT

evalMLMethod(model, param1, param2) FROM test_data

```



Запрос возвращает столбец вероятностей. Обратите внимание, что первый аргумент evalMLMethod это объект AggregateFunctionState , далее идут столбцы свойств.

Мы также можем установить границу вероятности, которая присваивает элементам различные метки.

``` sql

SELECT ans < 1.1 AND ans > 0.5 FROM

(WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT

evalMLMethod(model, param1, param2) AS ans FROM test_data)

```



Тогда результатом будут метки.

test_data — это таблица, подобная train_data , но при этом может не содержать целевое значение.

Смотрите также