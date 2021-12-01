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stochasticLogisticRegression

Функция реализует стохастическую логистическую регрессию. Её можно использовать для задачи бинарной классификации, функция поддерживает те же пользовательские параметры, что и stochasticLinearRegression и работает таким же образом.

Параметры

Параметры те же, что и в stochasticLinearRegression: learning rate, l2 regularization coefficient, mini-batch size, method for updating weights. Смотрите раздел parameters.

stochasticLogisticRegression(1.0, 1.0, 10, 'SGD')
  1. Построение модели

Смотрите раздел Построение модели в описании stochasticLinearRegression .

Прогнозируемые метки должны быть в диапазоне \[-1, 1\].
  1. Прогнозирование

Используя сохраненное состояние, можно предсказать вероятность наличия у объекта метки 1.

``` sql
WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT
evalMLMethod(model, param1, param2) FROM test_data
```

Запрос возвращает столбец вероятностей. Обратите внимание, что первый аргумент evalMLMethod это объект AggregateFunctionState, далее идут столбцы свойств.

Мы также можем установить границу вероятности, которая присваивает элементам различные метки.

``` sql
SELECT ans < 1.1 AND ans > 0.5 FROM
(WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT
evalMLMethod(model, param1, param2) AS ans FROM test_data)
```

Тогда результатом будут метки.

test_data — это таблица, подобная train_data, но при этом может не содержать целевое значение.

Смотрите также