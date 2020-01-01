sparkbar
sparkbar
Функция строит гистограмму частот по заданным значениям
x и частоте повторения этих значений
y на интервале
[min_x, max_x].
Если интервал для построения не указан, то в качестве нижней границы интервала будет взято минимальное значение
x, а в качестве верхней границы — максимальное значение
x.
Синтаксис
sparkbar(width[, min_x, max_x])(x, y)
Параметры
width— Количество столбцов гистограммы. Тип: Integer.
min_x— Начало интервала. Необязательный параметр.
max_x— Конец интервала. Необязательный параметр.
Аргументы
x— Поле со значениями.
y— Поле с частотой повторения значений.
Возвращаемые значения
- Гистограмма частот.
Пример
Запрос:
CREATE TABLE spark_bar_data (`cnt` UInt64,`event_date` Date) ENGINE = MergeTree ORDER BY event_date SETTINGS index_granularity = 8192;
INSERT INTO spark_bar_data VALUES(1,'2020-01-01'),(4,'2020-01-02'),(5,'2020-01-03'),(2,'2020-01-04'),(3,'2020-01-05'),(7,'2020-01-06'),(6,'2020-01-07'),(8,'2020-01-08'),(2,'2020-01-11');
SELECT sparkbar(9)(event_date,cnt) FROM spark_bar_data;
SELECT sparkbar(9,toDate('2020-01-01'),toDate('2020-01-10'))(event_date,cnt) FROM spark_bar_data;
Результат:
┌─sparkbar(9)(event_date, cnt)─┐
│ │
│ ▁▅▄▃██▅ ▁ │
│ │
└──────────────────────────────┘
┌─sparkbar(9, toDate('2020-01-01'), toDate('2020-01-10'))(event_date, cnt)─┐
│ │
│▁▄▄▂▅▇█▁ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘