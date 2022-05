CREATE TABLE spark_bar_data ( ` cnt ` UInt64 , ` event_date ` Date ) ENGINE = MergeTree ORDER BY event_date SETTINGS index_granularity = 8192 ;



INSERT INTO spark_bar_data VALUES ( 1 , '2020-01-01' ) , ( 4 , '2020-01-02' ) , ( 5 , '2020-01-03' ) , ( 2 , '2020-01-04' ) , ( 3 , '2020-01-05' ) , ( 7 , '2020-01-06' ) , ( 6 , '2020-01-07' ) , ( 8 , '2020-01-08' ) , ( 2 , '2020-01-11' ) ;



SELECT sparkbar ( 9 ) ( event_date , cnt ) FROM spark_bar_data ;



SELECT sparkbar ( 9 , toDate ( '2020-01-01' ) , toDate ( '2020-01-10' ) ) ( event_date , cnt ) FROM spark_bar_data ;