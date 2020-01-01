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sparkbar

sparkbar

Функция строит гистограмму частот по заданным значениям x и частоте повторения этих значений y на интервале [min_x, max_x].

Если интервал для построения не указан, то в качестве нижней границы интервала будет взято минимальное значение x, а в качестве верхней границы — максимальное значение x.

Синтаксис

sparkbar(width[, min_x, max_x])(x, y)

Параметры

  • width — Количество столбцов гистограммы. Тип: Integer.

  • min_x — Начало интервала. Необязательный параметр.

  • max_x — Конец интервала. Необязательный параметр.

Аргументы

  • x — Поле со значениями.
  • y — Поле с частотой повторения значений.

Возвращаемые значения

  • Гистограмма частот.

Пример

Запрос:

CREATE TABLE spark_bar_data (`cnt` UInt64,`event_date` Date) ENGINE = MergeTree ORDER BY event_date SETTINGS index_granularity = 8192;
 
INSERT INTO spark_bar_data VALUES(1,'2020-01-01'),(4,'2020-01-02'),(5,'2020-01-03'),(2,'2020-01-04'),(3,'2020-01-05'),(7,'2020-01-06'),(6,'2020-01-07'),(8,'2020-01-08'),(2,'2020-01-11');

SELECT sparkbar(9)(event_date,cnt) FROM spark_bar_data;

SELECT sparkbar(9,toDate('2020-01-01'),toDate('2020-01-10'))(event_date,cnt) FROM spark_bar_data;

Результат:


┌─sparkbar(9)(event_date, cnt)─┐
│                              │
│ ▁▅▄▃██▅ ▁                   │
│                              │
└──────────────────────────────┘

┌─sparkbar(9, toDate('2020-01-01'), toDate('2020-01-10'))(event_date, cnt)─┐
│                                                                          │
│▁▄▄▂▅▇█▁                                                                 │
│                                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘