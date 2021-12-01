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rankCorr

Вычисляет коэффициент ранговой корреляции.

Синтаксис

rankCorr(x, y)

Аргументы

  • x — произвольное значение. Float32 или Float64.
  • y — произвольное значение. Float32 или Float64.

Возвращаемое значение

  • Возвращает коэффициент ранговой корреляции рангов x и y. Значение коэффициента корреляции изменяется в пределах от -1 до +1. Если передается менее двух аргументов, функция возвращает исключение. Значение, близкое к +1, указывает на высокую линейную зависимость, и с увеличением одной случайной величины увеличивается и вторая случайная величина. Значение, близкое к -1, указывает на высокую линейную зависимость, и с увеличением одной случайной величины вторая случайная величина уменьшается. Значение, близкое или равное 0, означает отсутствие связи между двумя случайными величинами.

Тип: Float64.

Пример

Запрос:

SELECT rankCorr(number, number) FROM numbers(100);

Результат:

┌─rankCorr(number, number)─┐
│                        1 │
└──────────────────────────┘

Запрос:

SELECT roundBankers(rankCorr(exp(number), sin(number)), 3) FROM numbers(100);

Результат:

┌─roundBankers(rankCorr(exp(number), sin(number)), 3)─┐
│                                              -0.037 │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

Смотрите также