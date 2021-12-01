rankCorr
Вычисляет коэффициент ранговой корреляции.
Синтаксис
rankCorr(x, y)
Аргументы
Возвращаемое значение
- Возвращает коэффициент ранговой корреляции рангов x и y. Значение коэффициента корреляции изменяется в пределах от -1 до +1. Если передается менее двух аргументов, функция возвращает исключение. Значение, близкое к +1, указывает на высокую линейную зависимость, и с увеличением одной случайной величины увеличивается и вторая случайная величина. Значение, близкое к -1, указывает на высокую линейную зависимость, и с увеличением одной случайной величины вторая случайная величина уменьшается. Значение, близкое или равное 0, означает отсутствие связи между двумя случайными величинами.
Тип: Float64.
Пример
Запрос:
SELECT rankCorr(number, number) FROM numbers(100);
Результат:
┌─rankCorr(number, number)─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
Запрос:
SELECT roundBankers(rankCorr(exp(number), sin(number)), 3) FROM numbers(100);
Результат:
┌─roundBankers(rankCorr(exp(number), sin(number)), 3)─┐
│ -0.037 │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
Смотрите также