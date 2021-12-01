quantileTimingWeighted

С детерминированной точностью вычисляет квантиль числовой последовательности, учитывая вес каждого элемента.

Результат детерминирован (не зависит от порядка обработки запроса). Функция оптимизирована для работы с последовательностями, описывающими такие распределения, как время загрузки веб-страниц или время отклика бэкенда.

Внутренние состояния функций quantile* не объединяются, если они используются в одном запросе. Если вам необходимо вычислить квантили нескольких уровней, используйте функцию quantiles, это повысит эффективность запроса.

Синтаксис

quantileTimingWeighted ( level ) ( expr , weight )



Алиас: medianTimingWeighted .

Аргументы

level — уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение level из диапазона [0.01, 0.99] . Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.

expr — выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные типа Float *. - Если в функцию передать отрицательные значения, то её поведение не определено.

- Если значение больше, чем 30 000 (например, время загрузки страницы превышает 30 секунд), то оно приравнивается к 30 000.



weight — столбец с весам элементов последовательности. Вес — это количество повторений элемента в последовательности.

Точность

Вычисления точны при соблюдении следующих условий:

Размер выборки не превышает 5670 элементов.

Размер выборки превышает 5670 элементов, но значение каждого элемента не больше 1024.

В противном случае, результат вычисления округляется до ближайшего множителя числа 16.

:::note "Примечание"

Для указанного типа последовательностей функция производительнее и точнее, чем [quantile](#quantile).

:::



Возвращаемое значение

Квантиль заданного уровня.

Тип: Float32 .

:::note "Примечания"

Если в функцию `quantileTimingIf` не передать значений, то вернётся [NaN](/docs/ru/sql-reference/data-types/float#data_type-float-nan-inf). Это необходимо для отделения подобных случаев от случаев, когда результат 0. Подробности про сортировку `NaN` cмотрите в разделе [Секция ORDER BY](/docs/ru/sql-reference/statements/select/order-by#select-order-by).

:::



Пример

Входная таблица:

┌─response_time─┬─weight─┐

│ 68 │ 1 │

│ 104 │ 2 │

│ 112 │ 3 │

│ 126 │ 2 │

│ 138 │ 1 │

│ 162 │ 1 │

└───────────────┴────────┘



Запрос:

SELECT quantileTimingWeighted ( response_time , weight ) FROM t



Результат:

┌─quantileTimingWeighted(response_time, weight)─┐

│ 112 │

└───────────────────────────────────────────────┘



Смотрите также