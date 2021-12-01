quantileTiming
Вычисляет квантиль числовой последовательности с детерминированной точностью.
Результат детерминирован (не зависит от порядка обработки запроса). Функция оптимизирована для работы с последовательностями, описывающими такие распределения, как время загрузки веб-страниц или время отклика бэкенда.
Внутренние состояния функций
quantile* не объединяются, если они используются в одном запросе. Если вам необходимо вычислить квантили нескольких уровней, используйте функцию quantiles, это повысит эффективность запроса.
Синтаксис
quantileTiming(level)(expr)
Алиас:
medianTiming.
Аргументы
level— уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение
levelиз диапазона
[0.01, 0.99]. Значение по умолчанию: 0.5. При
level=0.5функция вычисляет медиану.
expr— выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные типа Float*.
- Если в функцию передать отрицательные значения, то её поведение не определено.
- Если значение больше, чем 30 000 (например, время загрузки страницы превышает 30 секунд), то оно приравнивается к 30 000.
Точность
Вычисления точны при соблюдении следующих условий:
- Размер выборки не превышает 5670 элементов.
- Размер выборки превышает 5670 элементов, но значение каждого элемента не больше 1024.
В противном случае, результат вычисления округляется до ближайшего множителя числа 16.
:::note "Примечание"
Для указанного типа последовательностей функция производительнее и точнее, чем [quantile](#quantile).
:::
Возвращаемое значение
- Квантиль заданного уровня.
Тип:
Float32.
:::note "Примечания"
Если в функцию `quantileTimingIf` не передать значений, то вернётся [NaN](/docs/ru/sql-reference/data-types/float#data_type-float-nan-inf). Это необходимо для отделения подобных случаев от случаев, когда результат 0. Подробности про сортировку `NaN` cмотрите в разделе [Секция ORDER BY](/docs/ru/sql-reference/statements/select/order-by#select-order-by).
:::
Пример
Входная таблица:
┌─response_time─┐
│ 72 │
│ 112 │
│ 126 │
│ 145 │
│ 104 │
│ 242 │
│ 313 │
│ 168 │
│ 108 │
└───────────────┘
Запрос:
SELECT quantileTiming(response_time) FROM t
Результат:
┌─quantileTiming(response_time)─┐
│ 126 │
└───────────────────────────────┘
Смотрите также