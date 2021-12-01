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quantileTiming

Вычисляет квантиль числовой последовательности с детерминированной точностью.

Результат детерминирован (не зависит от порядка обработки запроса). Функция оптимизирована для работы с последовательностями, описывающими такие распределения, как время загрузки веб-страниц или время отклика бэкенда.

Внутренние состояния функций quantile* не объединяются, если они используются в одном запросе. Если вам необходимо вычислить квантили нескольких уровней, используйте функцию quantiles, это повысит эффективность запроса.

Синтаксис

quantileTiming(level)(expr)

Алиас: medianTiming.

Аргументы

  • level — уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение level из диапазона [0.01, 0.99]. Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.

  • exprвыражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные типа Float*.

    - Если в функцию передать отрицательные значения, то её поведение не определено.
    - Если значение больше, чем 30 000 (например, время загрузки страницы превышает 30 секунд), то оно приравнивается к 30 000.

Точность

Вычисления точны при соблюдении следующих условий:

  • Размер выборки не превышает 5670 элементов.
  • Размер выборки превышает 5670 элементов, но значение каждого элемента не больше 1024.

В противном случае, результат вычисления округляется до ближайшего множителя числа 16.

:::note "Примечание"
Для указанного типа последовательностей функция производительнее и точнее, чем [quantile](#quantile).
:::

Возвращаемое значение

  • Квантиль заданного уровня.

Тип: Float32.

:::note "Примечания"
Если в функцию `quantileTimingIf` не передать значений, то вернётся [NaN](/docs/ru/sql-reference/data-types/float#data_type-float-nan-inf). Это необходимо для отделения подобных случаев от случаев, когда результат 0. Подробности про сортировку `NaN` cмотрите в разделе [Секция ORDER BY](/docs/ru/sql-reference/statements/select/order-by#select-order-by).
:::

Пример

Входная таблица:

┌─response_time─┐
│            72 │
│           112 │
│           126 │
│           145 │
│           104 │
│           242 │
│           313 │
│           168 │
│           108 │
└───────────────┘

Запрос:

SELECT quantileTiming(response_time) FROM t

Результат:

┌─quantileTiming(response_time)─┐
│                           126 │
└───────────────────────────────┘

Смотрите также