quantileTDigestWeighted

Приблизительно вычисляет квантиль числовой последовательности, используя алгоритм t-digest. Функция учитывает вес каждого элемента последовательности.

Максимальная ошибка 1%. Потребление памяти — log(n) , где n — число значений. Результат не детерминирован и зависит от порядка выполнения запроса.

Производительность функции ниже, чем производительность функции quantile или quantileTiming. По соотношению размера состояния к точности вычисления, эта функция значительно превосходит quantile .

Внутренние состояния функций quantile* не объединяются, если они используются в одном запросе. Если вам необходимо вычислить квантили нескольких уровней, используйте функцию quantiles, это повысит эффективность запроса.

:::note "Примечание"

Использование `quantileTDigestWeighted` [не рекомендуется для небольших наборов данных](https://github.com/tdunning/t-digest/issues/167#issuecomment-828650275) и может привести к значительной ошибке. Рассмотрите возможность использования [`quantileTDigest`](/docs/ru/sql-reference/aggregate-functions/reference/quantiletdigest) в таких случаях.

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Синтаксис

quantileTDigestWeighted ( level ) ( expr , weight )



Синоним: medianTDigestWeighted .

Аргументы

level — уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение level из диапазона [0.01, 0.99] . Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.

— уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение из диапазона . Значение по умолчанию: 0.5. При функция вычисляет медиану. expr — выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные числовых типов или типов Date, DateTime.

— выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные числовых типов или типов Date, DateTime. weight — столбец с весам элементов последовательности. Вес — это количество повторений элемента в последовательности.

Возвращаемое значение

Приблизительный квантиль заданного уровня.

Тип:

Float64 для входных данных числового типа.

Date, если входные значения имеют тип Date .

. DateTime, если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Запрос:

SELECT quantileTDigestWeighted ( number , 1 ) FROM numbers ( 10 )



Результат:

┌─quantileTDigestWeighted(number, 1)─┐

│ 4.5 │

└────────────────────────────────────┘



Смотрите также