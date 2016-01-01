Перейти к основному содержанию
quantilesTimingWeighted

То же, что и quantileTimingWeighted, но принимает несколько аргументов с уровнями квантилей и возвращает Array, заполненный множеством значений соответствующих квантилей.

Пример

Входная таблица:

┌─response_time─┬─weight─┐
│            68 │      1 │
│           104 │      2 │
│           112 │      3 │
│           126 │      2 │
│           138 │      1 │
│           162 │      1 │
└───────────────┴────────┘

Запрос:

SELECT quantilesTimingWeighted(0,5, 0.99)(response_time, weight) FROM t

Результат:

┌─quantilesTimingWeighted(0.5, 0.99)(response_time, weight)─┐
│ [112,162]                                                 │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

См. также