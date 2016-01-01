То же, что и
quantileTimingWeighted, но принимает несколько аргументов с уровнями квантилей и возвращает Array, заполненный множеством значений соответствующих квантилей.
Пример
Входная таблица:
┌─response_time─┬─weight─┐
│ 68 │ 1 │
│ 104 │ 2 │
│ 112 │ 3 │
│ 126 │ 2 │
│ 138 │ 1 │
│ 162 │ 1 │
└───────────────┴────────┘
Запрос:
SELECT quantilesTimingWeighted(0,5, 0.99)(response_time, weight) FROM t
Результат:
┌─quantilesTimingWeighted(0.5, 0.99)(response_time, weight)─┐
│ [112,162] │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
См. также