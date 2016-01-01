quantilesExactInclusive
Точно вычисляет квантили числовой последовательности данных.
Для получения точных значений все переданные значения объединяются в массив, который затем частично сортируется. Поэтому функция потребляет
O(n) памяти, где
n — количество переданных значений. Однако при небольшом количестве значений функция работает очень эффективно.
Эта функция эквивалентна функции Excel PERCENTILE.INC (тип R7).
Работает более эффективно с наборами уровней квантилей, чем quantileExactInclusive.
Синтаксис
Аргументы
expr— выражение над значениями столбца, результатом которого являются числовые типы данных, Date или DateTime.
Параметры
level— уровни квантилей. Возможные значения: [0, 1] — границы включены. Float.
Возвращаемое значение
- Array квантилей для указанных уровней.
Тип значений массива:
- Float64 для числового типа данных на входе.
- Date, если входные значения имеют тип
Date.
- DateTime, если входные значения имеют тип
DateTime.
Пример
Запрос:
Результат: