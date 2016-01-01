quantilesExactExclusive
Точно вычисляет квантили числовой последовательности данных.
Для получения точного значения все переданные значения объединяются в массив, который затем частично сортируется. Поэтому функция требует
O(n) памяти, где
n — количество переданных значений. Однако при небольшом числе значений функция работает очень эффективно.
Эта функция эквивалентна функции Excel PERCENTILE.EXC (тип R6).
Работает более эффективно с наборами уровней, чем quantileExactExclusive.
Синтаксис
Аргументы
expr— Выражение над значениями столбца, результатом которого являются числовые типы данных, Date или DateTime.
Параметры
level— Уровни квантилей. Возможные значения: (0, 1) — границы не включены. Float.
Возвращаемое значение
- Array квантилей для заданных уровней.
Тип значений массива:
- Float64, если на вход подаётся числовой тип данных.
- Date, если входные значения имеют тип
Date.
- DateTime, если входные значения имеют тип
DateTime.
Пример
Запрос:
Результат: