quantilesExactExclusive

Точно вычисляет квантили числовой последовательности данных.

Для получения точного значения все переданные значения объединяются в массив, который затем частично сортируется. Поэтому функция требует O(n) памяти, где n — количество переданных значений. Однако при небольшом числе значений функция работает очень эффективно.

Эта функция эквивалентна функции Excel PERCENTILE.EXC (тип R6).

Работает более эффективно с наборами уровней, чем quantileExactExclusive.

Синтаксис

quantilesExactExclusive(level1, level2, ...)(expr)

Аргументы

expr — Выражение над значениями столбца, результатом которого являются числовые типы данных, Date или DateTime.

Параметры

level — Уровни квантилей. Возможные значения: (0, 1) — границы не включены. Float.

Возвращаемое значение

Array квантилей для заданных уровней.

Тип значений массива:

Float64, если на вход подаётся числовой тип данных.

Date, если входные значения имеют тип Date .

. DateTime, если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Запрос:

CREATE TABLE num AS numbers(1000); SELECT quantilesExactExclusive(0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999)(x) FROM (SELECT number AS x FROM num);

Результат: