quantileExactWeighted

Точно вычисляет квантиль числовой последовательности, учитывая вес каждого её элемента.

Чтобы получить точный результат, все переданные значения собираются в массив, который затем частично сортируется. Для каждого значения учитывается его вес (количество значений в выборке). В алгоритме используется хэш-таблица. Таким образом, если переданные значения часто повторяются, функция потребляет меньше оперативной памяти, чем quantileExact. Эту функцию можно использовать вместо quantileExact если указать вес 1.

Внутренние состояния функций quantile* не объединяются, если они используются в одном запросе. Если вам необходимо вычислить квантили нескольких уровней, используйте функцию quantiles, это повысит эффективность запроса.

Синтаксис

quantileExactWeighted ( level ) ( expr , weight )



Алиас: medianExactWeighted .

Аргументы

level — уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение level из диапазона [0.01, 0.99] . Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.

— уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение из диапазона . Значение по умолчанию: 0.5. При функция вычисляет медиану. expr — выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные числовых типов или типов Date, DateTime.

— выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные числовых типов или типов Date, DateTime. weight — столбец с весам элементов последовательности. Вес — это количество повторений элемента в последовательности.

Возвращаемое значение

Quantile of the specified level.

Тип:

Float64 для входных данных числового типа.

Date, если входные значения имеют тип Date .

. DateTime, если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Входная таблица:

┌─n─┬─val─┐

│ 0 │ 3 │

│ 1 │ 2 │

│ 2 │ 1 │

│ 5 │ 4 │

└───┴─────┘



Запрос:

SELECT quantileExactWeighted ( n , val ) FROM t



Результат:

┌─quantileExactWeighted(n, val)─┐

│ 1 │

└───────────────────────────────┘



Смотрите также