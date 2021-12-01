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Функции quantileExact

Точно вычисляет квантиль числовой последовательности.

Чтобы получить точный результат, все переданные значения собираются в массив, который затем частично сортируется. Таким образом, функция потребляет объем памяти O(n) , где n — количество переданных значений. Для небольшого числа значений эта функция эффективна.

Внутренние состояния функций quantile* не объединяются, если они используются в одном запросе. Если вам необходимо вычислить квантили нескольких уровней, используйте функцию quantiles, это повысит эффективность запроса.

Синтаксис

quantileExact ( level ) ( expr )



Алиас: medianExact .

Аргументы

level — уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение level из диапазона [0.01, 0.99] . Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.

— уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение из диапазона . Значение по умолчанию: 0.5. При функция вычисляет медиану. expr — выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные числовых типов или типов Date, DateTime.

Возвращаемое значение

Квантиль заданного уровня.

Тип:

Float64 для входных данных числового типа.

Date, если входные значения имеют тип Date .

. DateTime, если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Запрос:

SELECT quantileExact ( number ) FROM numbers ( 10 )



Результат:

┌─quantileExact(number)─┐

│ 5 │

└───────────────────────┘



Как и quantileExact , эта функция вычисляет точный квантиль числовой последовательности данных.

Чтобы получить точное значение, все переданные значения объединяются в массив, который затем полностью сортируется. Сложность алгоритма сортировки равна O(N·log(N)) , где N = std::distance(first, last) .

Возвращаемое значение зависит от уровня квантили и количества элементов в выборке, то есть если уровень 0,5, то функция возвращает нижнюю медиану при чётном количестве элементов и медиану при нечётном. Медиана вычисляется аналогично реализации median_low, которая используется в python.

Для всех остальных уровней возвращается элемент с индексом, соответствующим значению level * size_of_array . Например:

SELECT quantileExactLow ( 0.1 ) ( number ) FROM numbers ( 10 )



┌─quantileExactLow ( 0.1 ) ( number ) ─┐

│ 1 │

└───────────────────────────────┘



При использовании в запросе нескольких функций quantile* с разными уровнями, внутренние состояния не объединяются (то есть запрос работает менее эффективно). В этом случае используйте функцию quantiles.

Синтаксис

quantileExact ( level ) ( expr )



Алиас: medianExactLow .

Аргументы

level — уровень квантили. Опциональный параметр. Константное занчение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение level из диапазона [0.01, 0.99] . Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.

— уровень квантили. Опциональный параметр. Константное занчение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение из диапазона . Значение по умолчанию: 0.5. При функция вычисляет медиану. expr — выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные числовых типов, Date или DateTime.

Возвращаемое значение

Квантиль заданного уровня.

Тип:

Float64 для входных данных числового типа.

Date если входные значения имеют тип Date .

. DateTime если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Запрос:

SELECT quantileExactLow ( number ) FROM numbers ( 10 )



Результат:

┌─quantileExactLow(number)─┐

│ 4 │

└──────────────────────────┘



Как и quantileExact , эта функция вычисляет точный квантиль числовой последовательности данных.

Все переданные значения объединяются в массив, который затем сортируется, чтобы получить точное значение. Сложность алгоритма сортировки равна O(N·log(N)) , где N = std::distance(first, last) .

Возвращаемое значение зависит от уровня квантили и количества элементов в выборке, то есть если уровень 0,5, то функция возвращает верхнюю медиану при чётном количестве элементов и медиану при нечётном. Медиана вычисляется аналогично реализации median_high, которая используется в python. Для всех остальных уровней возвращается элемент с индексом, соответствующим значению level * size_of_array .

Эта реализация ведет себя точно так же, как quantileExact .

При использовании в запросе нескольких функций quantile* с разными уровнями, внутренние состояния не объединяются (то есть запрос работает менее эффективно). В этом случае используйте функцию quantiles.

Синтаксис

quantileExactHigh ( level ) ( expr )



Алиас: medianExactHigh .

Аргументы

level — уровень квантили. Опциональный параметр. Константное занчение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение level из диапазона [0.01, 0.99] . Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.

— уровень квантили. Опциональный параметр. Константное занчение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение из диапазона . Значение по умолчанию: 0.5. При функция вычисляет медиану. expr — выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные числовых типов, Date или DateTime.

Возвращаемое значение

Квантиль заданного уровня.

Тип:

Float64 для входных данных числового типа.

Date если входные значения имеют тип Date .

. DateTime если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Запрос:

SELECT quantileExactHigh ( number ) FROM numbers ( 10 )



Результат:

┌─quantileExactHigh(number)─┐

│ 5 │

└───────────────────────────┘



Точно вычисляет квантиль числовой последовательности.

Чтобы получить точный результат, все переданные значения собираются в массив, который затем частично сортируется. Таким образом, функция потребляет объем памяти O(n) , где n — количество переданных значений. Для небольшого числа значений эта функция эффективна.

Эта функция эквивалентна Excel функции PERCENTILE.EXC, тип R6.

Если в одном запросе вызывается несколько функций quantileExactExclusive с разными значениями level , эти функции вычисляются независимо друг от друга. В таких случаях используйте функцию quantilesExactExclusive, запрос будет выполняться эффективнее.

Синтаксис

quantileExactExclusive ( level ) ( expr )



Аргументы

expr — выражение, зависящее от значений столбцов. Возвращает данные числовых типов, Date или DateTime.

Параметры

level — уровень квантиля. Необязательный параметр. Возможные значения: (0, 1) — граничные значения не учитываются. Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану. Float.

Возвращаемое значение

Квантиль заданного уровня.

Тип:

Float64 для входных данных числового типа.

Date, если входные значения имеют тип Date .

. DateTime, если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Запрос:

CREATE TABLE num AS numbers ( 1000 ) ;



SELECT quantileExactExclusive ( 0.6 ) ( x ) FROM ( SELECT number AS x FROM num ) ;



Результат:

┌─quantileExactExclusive(0.6)(x)─┐

│ 599.6 │

└────────────────────────────────┘



Точно вычисляет квантиль числовой последовательности.

Чтобы получить точный результат, все переданные значения собираются в массив, который затем частично сортируется. Таким образом, функция потребляет объем памяти O(n) , где n — количество переданных значений. Для небольшого числа значений эта функция эффективна.

Эта функция эквивалентна Excel функции PERCENTILE.INC, тип R7.

Если в одном запросе вызывается несколько функций quantileExactInclusive с разными значениями level , эти функции вычисляются независимо друг от друга. В таких случаях используйте функцию quantilesExactInclusive, запрос будет выполняться эффективнее.

Синтаксис

quantileExactInclusive ( level ) ( expr )



Аргументы

expr — выражение, зависящее от значений столбцов. Возвращает данные числовых типов, Date или DateTime.

Параметры

level — уровень квантиля. Необязательный параметр. Возможные значения: [0, 1] — граничные значения учитываются. Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану. Float.

Возвращаемое значение

Квантиль заданного уровня.

Тип:

Float64 для входных данных числового типа.

Date, если входные значения имеют тип Date .

. DateTime, если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Запрос:

CREATE TABLE num AS numbers ( 1000 ) ;



SELECT quantileExactInclusive ( 0.6 ) ( x ) FROM ( SELECT number AS x FROM num ) ;



Результат:

┌─quantileExactInclusive(0.6)(x)─┐

│ 599.4 │

└────────────────────────────────┘



Смотрите также