quantileDeterministic

Приблизительно вычисляет квантиль числовой последовательности.

Функция использует алгоритм reservoir sampling с размером резервуара до 8192 и детерминированным алгоритмом сэмплирования. Результат детерминирован. Чтобы получить точную квантиль используйте функцию quantileExact.

Внутренние состояния функций quantile* не объединяются, если они используются в одном запросе. Если вам необходимо вычислить квантили нескольких уровней, используйте функцию quantiles, это повысит эффективность запроса.

Синтаксис

quantileDeterministic ( level ) ( expr , determinator )



Алиас: medianDeterministic .

Аргументы

level — уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение level из диапазона [0.01, 0.99] . Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.

— уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение из диапазона . Значение по умолчанию: 0.5. При функция вычисляет медиану. expr — выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные числовых типов или типов Date, DateTime.

— выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные числовых типов или типов Date, DateTime. determinator — число, хэш которого используется при сэмплировании в алгоритме «Reservoir sampling», чтобы сделать результат детерминированным. В качестве значения можно использовать любое определённое положительное число, например, идентификатор пользователя или события. Если одно и то же значение попадается в выборке слишком часто, то функция выдаёт некорректный результат.

Возвращаемое значение

Приблизительный квантиль заданного уровня.

Тип:

Float64 для входных данных числового типа.

Date, если входные значения имеют тип Date .

. DateTime, если входные значения имеют тип DateTime . Пример

Входная таблица:

┌─val─┐

│ 1 │

│ 1 │

│ 2 │

│ 3 │

└─────┘



Запрос:

SELECT quantileDeterministic ( val , 1 ) FROM t



Результат:

┌─quantileDeterministic(val, 1)─┐

│ 1.5 │

└───────────────────────────────┘



Смотрите также