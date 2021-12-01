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quantileDeterministic

Приблизительно вычисляет квантиль числовой последовательности.

Функция использует алгоритм reservoir sampling с размером резервуара до 8192 и детерминированным алгоритмом сэмплирования. Результат детерминирован. Чтобы получить точную квантиль используйте функцию quantileExact.

Внутренние состояния функций quantile* не объединяются, если они используются в одном запросе. Если вам необходимо вычислить квантили нескольких уровней, используйте функцию quantiles, это повысит эффективность запроса.

Синтаксис

quantileDeterministic(level)(expr, determinator)

Алиас: medianDeterministic.

Аргументы

  • level — уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение level из диапазона [0.01, 0.99]. Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.
  • expr — выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные числовых типов или типов Date, DateTime.
  • determinator — число, хэш которого используется при сэмплировании в алгоритме «Reservoir sampling», чтобы сделать результат детерминированным. В качестве значения можно использовать любое определённое положительное число, например, идентификатор пользователя или события. Если одно и то же значение попадается в выборке слишком часто, то функция выдаёт некорректный результат.

Возвращаемое значение

  • Приблизительный квантиль заданного уровня.

Тип:

  • Float64 для входных данных числового типа.
  • Date, если входные значения имеют тип Date.
  • DateTime, если входные значения имеют тип DateTime. Пример

Входная таблица:

┌─val─┐
│   1 │
│   1 │
│   2 │
│   3 │
└─────┘

Запрос:

SELECT quantileDeterministic(val, 1) FROM t

Результат:

┌─quantileDeterministic(val, 1)─┐
│                           1.5 │
└───────────────────────────────┘

Смотрите также