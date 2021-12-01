quantileBFloat16

Приближенно вычисляет квантиль выборки чисел в формате bfloat16. bfloat16 — это формат с плавающей точкой, в котором для представления числа используется 1 знаковый бит, 8 бит для порядка и 7 бит для мантиссы. Функция преобразует входное число в 32-битное с плавающей точкой и обрабатывает его старшие 16 бит. Она вычисляет квантиль в формате bfloat16 и преобразует его в 64-битное число с плавающей точкой, добавляя нулевые биты. Эта функция выполняет быстрые приближенные вычисления с относительной ошибкой не более 0.390625%.

Синтаксис

quantileBFloat16 [ ( level ) ] ( expr )



Синоним: medianBFloat16

Аргументы

expr — столбец с числовыми данными. Integer, Float.

Параметры

level — уровень квантиля. Необязательный параметр. Допустимый диапазон значений от 0 до 1. Значение по умолчанию: 0.5. Float.

Возвращаемое значение

Приближенное значение квантиля.

Тип: Float64.

Пример

В таблице есть столбцы с целыми числами и с числами с плавающей точкой:

┌─a─┬─────b─┐

│ 1 │ 1.001 │

│ 2 │ 1.002 │

│ 3 │ 1.003 │

│ 4 │ 1.004 │

└───┴───────┘



Запрос для вычисления 0.75-квантиля (верхнего квартиля):

SELECT quantileBFloat16 ( 0.75 ) ( a ) , quantileBFloat16 ( 0.75 ) ( b ) FROM example_table ;



Результат:

┌─quantileBFloat16(0.75)(a)─┬─quantileBFloat16(0.75)(b)─┐

│ 3 │ 1 │

└───────────────────────────┴───────────────────────────┘



Обратите внимание, что все числа с плавающей точкой в примере были округлены до 1.0 при преобразовании к bfloat16 .

quantileBFloat16Weighted

Версия функции quantileBFloat16 , которая учитывает вес каждого элемента последовательности.

См. также