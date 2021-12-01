quantileBFloat16
Приближенно вычисляет квантиль выборки чисел в формате bfloat16.
bfloat16 — это формат с плавающей точкой, в котором для представления числа используется 1 знаковый бит, 8 бит для порядка и 7 бит для мантиссы.
Функция преобразует входное число в 32-битное с плавающей точкой и обрабатывает его старшие 16 бит. Она вычисляет квантиль в формате
bfloat16 и преобразует его в 64-битное число с плавающей точкой, добавляя нулевые биты.
Эта функция выполняет быстрые приближенные вычисления с относительной ошибкой не более 0.390625%.
Синтаксис
quantileBFloat16[(level)](expr)
Синоним:
medianBFloat16
Аргументы
Параметры
level— уровень квантиля. Необязательный параметр. Допустимый диапазон значений от 0 до 1. Значение по умолчанию: 0.5. Float.
Возвращаемое значение
- Приближенное значение квантиля.
Тип: Float64.
Пример
В таблице есть столбцы с целыми числами и с числами с плавающей точкой:
┌─a─┬─────b─┐
│ 1 │ 1.001 │
│ 2 │ 1.002 │
│ 3 │ 1.003 │
│ 4 │ 1.004 │
└───┴───────┘
Запрос для вычисления 0.75-квантиля (верхнего квартиля):
SELECT quantileBFloat16(0.75)(a), quantileBFloat16(0.75)(b) FROM example_table;
Результат:
┌─quantileBFloat16(0.75)(a)─┬─quantileBFloat16(0.75)(b)─┐
│ 3 │ 1 │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘
Обратите внимание, что все числа с плавающей точкой в примере были округлены до 1.0 при преобразовании к
bfloat16.
quantileBFloat16Weighted
Версия функции
quantileBFloat16, которая учитывает вес каждого элемента последовательности.
См. также