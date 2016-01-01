quantilePrometheusHistogram
Вычисляет квантиль гистограммы с использованием линейной интерполяции, учитывая кумулятивное значение и верхние границы каждого ведра гистограммы.
Чтобы получить интерполированное значение, все переданные значения объединяются в массив, который затем сортируется по соответствующим значениям верхней границы ведра. Интерполяция квантиля выполняется аналогично функции PromQL histogram_quantile() на классической гистограмме, выполняя линейную интерполяцию с использованием нижней и верхней границы ведра, в котором находится позиция квантиля.
Синтаксис
Аргументы
-
level— Уровень квантиля. Необязательный параметр. Константное число с плавающей точкой от 0 до 1. Рекомендуется использовать значение
levelв диапазоне
[0.01, 0.99]. Значение по умолчанию:
0.5. При
level=0.5функция вычисляет медиану.
-
bucket_upper_bound— Верхние границы ведер гистограммы.
- У самого высокого ведра должна быть верхняя граница
+Inf.
- У самого высокого ведра должна быть верхняя граница
-
cumulative_bucket_value— Кумулятивные UInt или Float64 значения ведер гистограммы.
- Значения должны возрастать монотонно по мере увеличения верхней границы ведра.
Возвращаемое значение
- Квантиль заданного уровня.
Тип:
Float64.
Пример
Входная таблица:
Результат:
