Вычисляет квантиль гистограммы с использованием линейной интерполяции, учитывая кумулятивное значение и верхние границы каждого ведра гистограммы.

Чтобы получить интерполированное значение, все переданные значения объединяются в массив, который затем сортируется по соответствующим значениям верхней границы ведра. Интерполяция квантиля выполняется аналогично функции PromQL histogram_quantile() на классической гистограмме, выполняя линейную интерполяцию с использованием нижней и верхней границы ведра, в котором находится позиция квантиля.

Синтаксис

quantilePrometheusHistogram(level)(bucket_upper_bound, cumulative_bucket_value)

Аргументы

level — Уровень квантиля. Необязательный параметр. Константное число с плавающей точкой от 0 до 1. Рекомендуется использовать значение level в диапазоне [0.01, 0.99] . Значение по умолчанию: 0.5 . При level=0.5 функция вычисляет медиану.

bucket_upper_bound — Верхние границы ведер гистограммы. У самого высокого ведра должна быть верхняя граница +Inf .

cumulative_bucket_value — Кумулятивные UInt или Float64 значения ведер гистограммы. Значения должны возрастать монотонно по мере увеличения верхней границы ведра.



Возвращаемое значение

Квантиль заданного уровня.

Тип:

Float64 .

Пример

Входная таблица:

┌─bucket_upper_bound─┬─cumulative_bucket_value─┐ 1. │ 0 │ 6 │ 2. │ 0.5 │ 11 │ 3. │ 1 │ 14 │ 4. │ inf │ 19 │ └────────────────────┴─────────────────────────┘

Результат:

┌─quantilePrometheusHistogram(bucket_upper_bound, cumulative_bucket_value)─┐ 1. │ 0.35 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

