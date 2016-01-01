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quantileInterpolatedWeighted

Вычисляет квантиль числовой последовательности данных с использованием линейной интерполяции, принимая во внимание вес каждого элемента.

Чтобы получить интерполированное значение, все переданные значения объединяются в массив, который затем сортируется по соответствующим весам. Интерполяция квантиля выполняется с использованием весового метода процентилей путем построения кумулятивного распределения на основе весов, а затем выполняется линейная интерполяция с использованием весов и значений для вычисления квантилей.

При использовании нескольких функций quantile* с разными уровнями в запросе внутренние состояния не комбинируются (то есть запрос работает менее эффективно, чем мог бы). В этом случае используйте функцию quantiles.

Синтаксис

Псевдоним: medianInterpolatedWeighted.

Аргументы

  • level — Уровень квантиля. Необязательный параметр. Константное число с плавающей запятой от 0 до 1. Рекомендуется использовать значение level в диапазоне [0.01, 0.99]. Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.
  • expr — Выражение по значениям колонки, результирующее в числовые типы данных, Date или DateTime.
  • weight — Колонка с весами членов последовательности. Вес — это число вхождений значения.

Возвращаемое значение

  • Квантиль указанного уровня.

Типы:

  • Float64 для числовых входных данных.
  • Date если входные значения имеют тип Date.
  • DateTime если входные значения имеют тип DateTime.

Пример

Входная таблица:

Запрос:

Результат:

См. также