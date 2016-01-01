quantileInterpolatedWeighted

Вычисляет квантиль числовой последовательности данных с использованием линейной интерполяции, принимая во внимание вес каждого элемента.

Чтобы получить интерполированное значение, все переданные значения объединяются в массив, который затем сортируется по соответствующим весам. Интерполяция квантиля выполняется с использованием весового метода процентилей путем построения кумулятивного распределения на основе весов, а затем выполняется линейная интерполяция с использованием весов и значений для вычисления квантилей.

При использовании нескольких функций quantile* с разными уровнями в запросе внутренние состояния не комбинируются (то есть запрос работает менее эффективно, чем мог бы). В этом случае используйте функцию quantiles.

Синтаксис

Псевдоним: medianInterpolatedWeighted .

Аргументы

level — Уровень квантиля. Необязательный параметр. Константное число с плавающей запятой от 0 до 1. Рекомендуется использовать значение level в диапазоне [0.01, 0.99] . Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.

— Уровень квантиля. Необязательный параметр. Константное число с плавающей запятой от 0 до 1. Рекомендуется использовать значение в диапазоне . Значение по умолчанию: 0.5. При функция вычисляет медиану. expr — Выражение по значениям колонки, результирующее в числовые типы данных, Date или DateTime.

— Выражение по значениям колонки, результирующее в числовые типы данных, Date или DateTime. weight — Колонка с весами членов последовательности. Вес — это число вхождений значения.

Возвращаемое значение

Квантиль указанного уровня.

Типы:

Float64 для числовых входных данных.

Date если входные значения имеют тип Date .

. DateTime если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Входная таблица:

Запрос:

Результат:

См. также