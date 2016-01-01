quantileInterpolatedWeighted
Вычисляет квантиль числовой последовательности данных с использованием линейной интерполяции, принимая во внимание вес каждого элемента.
Чтобы получить интерполированное значение, все переданные значения объединяются в массив, который затем сортируется по соответствующим весам. Интерполяция квантиля выполняется с использованием весового метода процентилей путем построения кумулятивного распределения на основе весов, а затем выполняется линейная интерполяция с использованием весов и значений для вычисления квантилей.
При использовании нескольких функций
quantile* с разными уровнями в запросе внутренние состояния не комбинируются (то есть запрос работает менее эффективно, чем мог бы). В этом случае используйте функцию quantiles.
Синтаксис
Псевдоним:
medianInterpolatedWeighted.
Аргументы
level— Уровень квантиля. Необязательный параметр. Константное число с плавающей запятой от 0 до 1. Рекомендуется использовать значение
levelв диапазоне
[0.01, 0.99]. Значение по умолчанию: 0.5. При
level=0.5функция вычисляет медиану.
expr— Выражение по значениям колонки, результирующее в числовые типы данных, Date или DateTime.
weight— Колонка с весами членов последовательности. Вес — это число вхождений значения.
Возвращаемое значение
- Квантиль указанного уровня.
Типы:
- Float64 для числовых входных данных.
- Date если входные значения имеют тип
Date.
- DateTime если входные значения имеют тип
DateTime.
Пример
Входная таблица:
Запрос:
Результат:
См. также