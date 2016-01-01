quantileExactLow

Аналогично функции quantileExact , эта функция вычисляет точный квантиль последовательности числовых данных.

Чтобы получить точное значение, все переданные значения объединяются в массив, который затем полностью сортируется. Сложность алгоритма сортировки составляет O(N·log(N)) , где N = std::distance(first, last) сравнений.

Возвращаемое значение зависит от уровня квантиля и количества элементов в выборке, то есть если уровень равен 0.5, функция возвращает нижнее медианное значение для чётного числа элементов и центральное медианное значение для нечётного числа элементов. Медиана вычисляется аналогично реализации median_low, которая используется в Python.

Для всех остальных уровней возвращается элемент по индексу, соответствующему значению level * size_of_array . Например:

SELECT quantileExactLow(0.1)(number) FROM numbers(10) ┌─quantileExactLow(0.1)(number)─┐ │ 1 │ └───────────────────────────────┘

При использовании нескольких функций quantile* с различными уровнями в одном запросе их внутренние состояния не объединяются между собой, поэтому такой запрос работает менее эффективно, чем мог бы. В этом случае используйте функцию quantiles.

Синтаксис

quantileExactLow(level)(expr)

Псевдоним: medianExactLow .

Аргументы

level — уровень квантиля. Необязательный параметр. Константное число с плавающей запятой от 0 до 1. Рекомендуется использовать значение level в диапазоне [0.01, 0.99] . Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.

— уровень квантиля. Необязательный параметр. Константное число с плавающей запятой от 0 до 1. Рекомендуется использовать значение в диапазоне . Значение по умолчанию: 0.5. При функция вычисляет медиану. expr — выражение над значениями столбца, результатом которого являются числовые типы данных, Date или DateTime.

Возвращаемое значение

Квантиль указанного уровня.

Тип:

Float64 для числового типа данных на входе.

Date, если входные значения имеют тип Date .

. DateTime, если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Запрос:

SELECT quantileExactLow(number) FROM numbers(10)

Результат: