quantileExactLow
Аналогично функции
quantileExact, эта функция вычисляет точный квантиль последовательности числовых данных.
Чтобы получить точное значение, все переданные значения объединяются в массив, который затем полностью сортируется. Сложность алгоритма сортировки составляет
O(N·log(N)), где
N = std::distance(first, last) сравнений.
Возвращаемое значение зависит от уровня квантиля и количества элементов в выборке, то есть если уровень равен 0.5, функция возвращает нижнее медианное значение для чётного числа элементов и центральное медианное значение для нечётного числа элементов. Медиана вычисляется аналогично реализации median_low, которая используется в Python.
Для всех остальных уровней возвращается элемент по индексу, соответствующему значению
level * size_of_array. Например:
При использовании нескольких функций
quantile* с различными уровнями в одном запросе их внутренние состояния не объединяются между собой, поэтому такой запрос работает менее эффективно, чем мог бы. В этом случае используйте функцию quantiles.
Синтаксис
Псевдоним:
medianExactLow.
Аргументы
level— уровень квантиля. Необязательный параметр. Константное число с плавающей запятой от 0 до 1. Рекомендуется использовать значение
levelв диапазоне
[0.01, 0.99]. Значение по умолчанию: 0.5. При
level=0.5функция вычисляет медиану.
expr— выражение над значениями столбца, результатом которого являются числовые типы данных, Date или DateTime.
Возвращаемое значение
- Квантиль указанного уровня.
Тип:
- Float64 для числового типа данных на входе.
- Date, если входные значения имеют тип
Date.
- DateTime, если входные значения имеют тип
DateTime.
Пример
Запрос:
Результат: