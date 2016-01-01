quantileExactInclusive

Точно вычисляет квантиль числовой последовательности данных.

Чтобы получить точное значение, все переданные значения объединяются в массив, который затем частично сортируется. Поэтому функция потребляет память O(n) , где n — количество переданных значений. Однако для небольшого числа значений функция очень эффективна.

Эта функция эквивалентна функции Excel PERCENTILE.INC (тип R7).

При использовании нескольких функций quantileExactInclusive с разными уровнями в запросе их внутренние состояния не объединяются (то есть запрос работает менее эффективно, чем мог бы). В этом случае используйте функцию quantilesExactInclusive.

Синтаксис

quantileExactInclusive(level)(expr)

Аргументы

expr — выражение над значениями столбца, которое возвращает числовые типы данных, Date или DateTime.

Параметры

level — уровень квантиля. Необязательный параметр. Допустимые значения: [0, 1] — границы включительно. Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану. Тип: Float.

Возвращаемое значение

Квантиль указанного уровня.

Тип:

Float64 для числового типа данных на входе.

Date, если входные значения имеют тип Date .

. DateTime, если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Запрос:

CREATE TABLE num AS numbers(1000); SELECT quantileExactInclusive(0.6)(x) FROM (SELECT number AS x FROM num);

Результат: