quantileExactInclusive
Точно вычисляет квантиль числовой последовательности данных.
Чтобы получить точное значение, все переданные значения объединяются в массив, который затем частично сортируется. Поэтому функция потребляет память
O(n), где
n — количество переданных значений. Однако для небольшого числа значений функция очень эффективна.
Эта функция эквивалентна функции Excel PERCENTILE.INC (тип R7).
При использовании нескольких функций
quantileExactInclusive с разными уровнями в запросе их внутренние состояния не объединяются (то есть запрос работает менее эффективно, чем мог бы). В этом случае используйте функцию quantilesExactInclusive.
Синтаксис
Аргументы
expr— выражение над значениями столбца, которое возвращает числовые типы данных, Date или DateTime.
Параметры
level— уровень квантиля. Необязательный параметр. Допустимые значения: [0, 1] — границы включительно. Значение по умолчанию: 0.5. При
level=0.5функция вычисляет медиану. Тип: Float.
Возвращаемое значение
- Квантиль указанного уровня.
Тип:
- Float64 для числового типа данных на входе.
- Date, если входные значения имеют тип
Date.
- DateTime, если входные значения имеют тип
DateTime.
Пример
Запрос:
Результат: