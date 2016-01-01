quantileExactHigh
Аналогично
quantileExact, вычисляет точный квантиль числовой последовательности данных.
Все переданные значения объединяются в массив, который затем полностью сортируется для получения точного значения квантиля. Сложность алгоритма сортировки составляет
O(N·log(N)), где выполняется
N = std::distance(first, last) сравнений.
Возвращаемое значение зависит от уровня квантиля и числа элементов в выборке, то есть если уровень равен 0.5, функция возвращает большее из двух медианных значений для чётного числа элементов и медианное (центральное) значение для нечётного числа элементов. Медиана вычисляется аналогично реализации median_high, которая используется в Python. Для всех остальных уровней возвращается элемент по индексу, соответствующему значению
level * size_of_array.
Данная реализация ведёт себя точно так же, как текущая реализация
quantileExact.
При использовании нескольких функций
quantile* с разными уровнями в запросе их внутренние состояния не объединяются (то есть запрос работает менее эффективно, чем мог бы). В этом случае используйте функцию quantiles.
Синтаксис
Псевдоним:
medianExactHigh.
Аргументы
level— Уровень квантиля. Необязательный параметр. Константное число с плавающей запятой от 0 до 1. Рекомендуется использовать значение
levelв диапазоне
[0.01, 0.99]. Значение по умолчанию: 0.5. При
level=0.5функция вычисляет медиану.
expr— Выражение над значениями в столбце, результатом которого являются числовые типы данных, Date или DateTime.
Возвращаемое значение
- Квантиль заданного уровня.
Тип:
- Float64 для числового типа данных на входе.
- Date если входные значения имеют тип
Date.
- DateTime если входные значения имеют тип
DateTime.
Пример
Запрос:
Результат: