quantileExactExclusive
Точно вычисляет квантиль числовой последовательности данных.
Чтобы получить точное значение, все переданные значения объединяются в массив, который затем частично сортируется. Поэтому функция потребляет
O(n) памяти, где
n — количество переданных значений. Однако при небольшом количестве значений функция очень эффективна.
Эта функция эквивалентна функции Excel PERCENTILE.EXC (тип R6).
При использовании нескольких функций
quantileExactExclusive с разными уровнями в запросе их внутренние состояния не объединяются (то есть запрос работает менее эффективно, чем мог бы). В этом случае используйте функцию quantilesExactExclusive.
Синтаксис
Аргументы
expr— выражение над значениями столбца, результатом которого являются числовые типы данных, Date или DateTime.
Параметры
level— уровень квантиля. Необязательный параметр. Возможные значения: (0, 1) — границы не включаются. Значение по умолчанию: 0.5. При
level=0.5функция вычисляет медиану. Тип: Float.
Возвращаемое значение
- Квантиль указанного уровня.
Тип:
- Float64 для числового типа данных на входе.
- Date, если входные значения имеют тип
Date.
- DateTime, если входные значения имеют тип
DateTime.
Пример
Запрос:
Результат: