minMap

Синтаксис: minMap(key, value) or minMap(Tuple(key, value))

Вычисляет минимальное значение массива value в соответствии с ключами, указанными в массиве key .

Передача кортежа ключей и массивов значений идентична передаче двух массивов ключей и значений.

Количество элементов в параметрах key и value должно быть одинаковым для каждой суммируемой строки.

Возвращает кортеж из двух массивов: ключи в отсортированном порядке и значения, рассчитанные для соответствующих ключей.

Пример:

SELECT minMap ( a , b )

FROM values ( 'a Array(Int32), b Array(Int64)' , ( [ 1 , 2 ] , [ 2 , 2 ] ) , ( [ 2 , 3 ] , [ 1 , 1 ] ) )