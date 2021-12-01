minMap
Синтаксис:
minMap(key, value) or
minMap(Tuple(key, value))
Вычисляет минимальное значение массива
value в соответствии с ключами, указанными в массиве
key.
Передача кортежа ключей и массивов значений идентична передаче двух массивов ключей и значений.
Количество элементов в параметрах
key и
value должно быть одинаковым для каждой суммируемой строки.
Возвращает кортеж из двух массивов: ключи в отсортированном порядке и значения, рассчитанные для соответствующих ключей.
Пример:
SELECT minMap(a, b)
FROM values('a Array(Int32), b Array(Int64)', ([1, 2], [2, 2]), ([2, 3], [1, 1]))
┌─minMap(a, b)──────┐
│ ([1,2,3],[2,1,1]) │
└───────────────────┘