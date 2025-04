maxIntersections

Агрегатная функция, которая calculates the maximum number of times that a group of intervals intersects each other (if all the intervals intersect at least once).

Синтаксис:

Аргументы

start_column – числовая колонка, которая представляет начало каждого интервала. Если start_column равен NULL или 0, то интервал будет пропущен.

end_column - числовая колонка, которая представляет конец каждого интервала. Если end_column равен NULL или 0, то интервал будет пропущен.

Возвращаемое значение

Возвращает максимальное количество пересекающихся интервалов.

Пример

Интервалы выглядят следующим образом:

Три из этих интервалов имеют общее значение (значение 4 , но значение, которое является общим, не важно, мы измеряем количество пересечений). Интервалы (1,3) и (3,7) имеют общую границу, но не считаются пересекающимися согласно функции maxIntersections .

Ответ: