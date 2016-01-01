maxIntersections
Агрегатная функция, которая calculates the maximum number of times that a group of intervals intersects each other (if all the intervals intersect at least once).
Синтаксис:
Аргументы
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start_column– числовая колонка, которая представляет начало каждого интервала. Если
start_columnравен
NULLили 0, то интервал будет пропущен.
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end_column- числовая колонка, которая представляет конец каждого интервала. Если
end_columnравен
NULLили 0, то интервал будет пропущен.
Возвращаемое значение
Возвращает максимальное количество пересекающихся интервалов.
Пример
Интервалы выглядят следующим образом:
Три из этих интервалов имеют общее значение (значение
4, но значение, которое является общим, не важно, мы измеряем количество пересечений). Интервалы
(1,3) и
(3,7) имеют общую границу, но не считаются пересекающимися согласно функции
maxIntersections.
Ответ:
Если у вас есть несколько вхождений максимального интервала, вы можете использовать функцию
maxIntersectionsPosition, чтобы определить количество и местоположение этих вхождений.