mannWhitneyUTest

Вычисляет U-критерий Манна — Уитни для выборок из двух генеральных совокупностей.

Синтаксис

mannWhitneyUTest [ ( alternative [ , continuity_correction ] ) ] ( sample_data , sample_index )



Значения выборок берутся из столбца sample_data . Если sample_index равно 0, то значение из этой строки принадлежит первой выборке. Во всех остальных случаях значение принадлежит второй выборке. Проверяется нулевая гипотеза, что генеральные совокупности стохастически равны. Наряду с двусторонней гипотезой могут быть проверены и односторонние. Для применения U-критерия Манна — Уитни закон распределения генеральных совокупностей не обязан быть нормальным.

Аргументы

sample_data — данные выборок. Integer, Float или Decimal.

— данные выборок. Integer, Float или Decimal. sample_index — индексы выборок. Integer.

Параметры

alternative — альтернативная гипотеза. (Необязательный параметр, по умолчанию: 'two-sided' .) String. 'two-sided' ; 'greater' ; 'less' .

— альтернативная гипотеза. (Необязательный параметр, по умолчанию: .) String. continuity_correction — если не 0, то при вычислении p-значения применяется коррекция непрерывности. (Необязательный параметр, по умолчанию: 1.) UInt64.

Возвращаемые значения

Кортеж с двумя элементами:

вычисленное значение критерия Манна — Уитни. Float64.

вычисленное p-значение. Float64.

Пример

Таблица:

┌─sample_data─┬─sample_index─┐

│ 10 │ 0 │

│ 11 │ 0 │

│ 12 │ 0 │

│ 1 │ 1 │

│ 2 │ 1 │

│ 3 │ 1 │

└─────────────┴──────────────┘



Запрос:

SELECT mannWhitneyUTest ( 'greater' ) ( sample_data , sample_index ) FROM mww_ttest ;



Результат:

┌─mannWhitneyUTest('greater')(sample_data, sample_index)─┐

│ (9,0.04042779918503192) │

└────────────────────────────────────────────────────────┘



Смотрите также