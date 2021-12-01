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mannWhitneyUTest

Вычисляет U-критерий Манна — Уитни для выборок из двух генеральных совокупностей.

Синтаксис

mannWhitneyUTest[(alternative[, continuity_correction])](sample_data, sample_index)

Значения выборок берутся из столбца sample_data. Если sample_index равно 0, то значение из этой строки принадлежит первой выборке. Во всех остальных случаях значение принадлежит второй выборке. Проверяется нулевая гипотеза, что генеральные совокупности стохастически равны. Наряду с двусторонней гипотезой могут быть проверены и односторонние. Для применения U-критерия Манна — Уитни закон распределения генеральных совокупностей не обязан быть нормальным.

Аргументы

  • sample_data — данные выборок. Integer, Float или Decimal.
  • sample_index — индексы выборок. Integer.

Параметры

  • alternative — альтернативная гипотеза. (Необязательный параметр, по умолчанию: 'two-sided'.) String.
    • 'two-sided';
    • 'greater';
    • 'less'.
  • continuity_correction — если не 0, то при вычислении p-значения применяется коррекция непрерывности. (Необязательный параметр, по умолчанию: 1.) UInt64.

Возвращаемые значения

Кортеж с двумя элементами:

  • вычисленное значение критерия Манна — Уитни. Float64.
  • вычисленное p-значение. Float64.

Пример

Таблица:

┌─sample_data─┬─sample_index─┐
│          10 │            0 │
│          11 │            0 │
│          12 │            0 │
│           1 │            1 │
│           2 │            1 │
│           3 │            1 │
└─────────────┴──────────────┘

Запрос:

SELECT mannWhitneyUTest('greater')(sample_data, sample_index) FROM mww_ttest;

Результат:

┌─mannWhitneyUTest('greater')(sample_data, sample_index)─┐
│ (9,0.04042779918503192)                                │
└────────────────────────────────────────────────────────┘

Смотрите также