mannWhitneyUTest
Вычисляет U-критерий Манна — Уитни для выборок из двух генеральных совокупностей.
Синтаксис
mannWhitneyUTest[(alternative[, continuity_correction])](sample_data, sample_index)
Значения выборок берутся из столбца
sample_data. Если
sample_index равно 0, то значение из этой строки принадлежит первой выборке. Во всех остальных случаях значение принадлежит второй выборке.
Проверяется нулевая гипотеза, что генеральные совокупности стохастически равны. Наряду с двусторонней гипотезой могут быть проверены и односторонние.
Для применения U-критерия Манна — Уитни закон распределения генеральных совокупностей не обязан быть нормальным.
Аргументы
Параметры
alternative— альтернативная гипотеза. (Необязательный параметр, по умолчанию:
'two-sided'.) String.
'two-sided';
'greater';
'less'.
continuity_correction— если не 0, то при вычислении p-значения применяется коррекция непрерывности. (Необязательный параметр, по умолчанию: 1.) UInt64.
Возвращаемые значения
Кортеж с двумя элементами:
Пример
Таблица:
┌─sample_data─┬─sample_index─┐
│ 10 │ 0 │
│ 11 │ 0 │
│ 12 │ 0 │
│ 1 │ 1 │
│ 2 │ 1 │
│ 3 │ 1 │
└─────────────┴──────────────┘
Запрос:
SELECT mannWhitneyUTest('greater')(sample_data, sample_index) FROM mww_ttest;
Результат:
┌─mannWhitneyUTest('greater')(sample_data, sample_index)─┐
│ (9,0.04042779918503192) │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
Смотрите также