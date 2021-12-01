groupArraySample
Создает массив из случайно выбранных значений аргумента. Количество элементов в массиве ограничено значением параметра
max_size. Элементы добавляются в результирующий массив в случайном порядке.
Синтаксис
groupArraySample(max_size[, seed])(x)
Аргументы
max_size— максимальное количество элементов в возвращаемом массиве. UInt64.
seed— состояние генератора случайных чисел. Необязательный параметр. UInt64. Значение по умолчанию:
123456.
x— аргумент (название колонки таблицы или выражение).
Возвращаемые значения
- Массив случайно выбранных значений аргумента
x.
Тип: Массив.
Примеры
Рассмотрим таблицу
colors:
┌─id─┬─color──┐
│ 1 │ red │
│ 2 │ blue │
│ 3 │ green │
│ 4 │ white │
│ 5 │ orange │
└────┴────────┘
Запрос с названием колонки таблицы в качестве аргумента:
SELECT groupArraySample(3)(color) as newcolors FROM colors;
Результат:
┌─newcolors──────────────────┐
│ ['white','blue','green'] │
└────────────────────────────┘
Запрос с названием колонки и другим состоянием генератора случайных чисел:
SELECT groupArraySample(3, 987654321)(color) as newcolors FROM colors;
Результат:
┌─newcolors─────────────────────────────┐
│ ['red','orange','green'] │
└───────────────────────────────────────┘
Запрос с выражением в качестве аргумента:
SELECT groupArraySample(3)(concat('light-', color)) as newcolors FROM colors;
Результат:
┌─newcolors───────────────────────────────────┐
│ ['light-blue','light-orange','light-green'] │
└─────────────────────────────────────────────┘