groupArraySample

Создает массив из случайно выбранных значений аргумента. Количество элементов в массиве ограничено значением параметра max_size . Элементы добавляются в результирующий массив в случайном порядке.

Синтаксис

groupArraySample ( max_size [ , seed ] ) ( x )



Аргументы

max_size — максимальное количество элементов в возвращаемом массиве. UInt64.

— максимальное количество элементов в возвращаемом массиве. UInt64. seed — состояние генератора случайных чисел. Необязательный параметр. UInt64. Значение по умолчанию: 123456 .

— состояние генератора случайных чисел. Необязательный параметр. UInt64. Значение по умолчанию: . x — аргумент (название колонки таблицы или выражение).

Возвращаемые значения

Массив случайно выбранных значений аргумента x .

Тип: Массив.

Примеры

Рассмотрим таблицу colors :

┌─id─┬─color──┐

│ 1 │ red │

│ 2 │ blue │

│ 3 │ green │

│ 4 │ white │

│ 5 │ orange │

└────┴────────┘



Запрос с названием колонки таблицы в качестве аргумента:

SELECT groupArraySample ( 3 ) ( color ) as newcolors FROM colors ;



Результат:

┌─newcolors──────────────────┐

│ ['white','blue','green'] │

└────────────────────────────┘



Запрос с названием колонки и другим состоянием генератора случайных чисел:

SELECT groupArraySample ( 3 , 987654321 ) ( color ) as newcolors FROM colors ;



Результат:

┌─newcolors─────────────────────────────┐

│ ['red','orange','green'] │

└───────────────────────────────────────┘



Запрос с выражением в качестве аргумента:

SELECT groupArraySample ( 3 ) ( concat ( 'light-' , color ) ) as newcolors FROM colors ;



Результат: