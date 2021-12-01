groupArrayInsertAt

Вставляет значение в заданную позицию массива.

Синтаксис

groupArrayInsertAt ( default_x , size ) ( x , pos )



Если запрос вставляет вставляется несколько значений в одну и ту же позицию, то функция ведет себя следующим образом:

Если запрос выполняется в одном потоке, то используется первое из вставляемых значений.

Если запрос выполняется в нескольких потоках, то в результирующем массиве может оказаться любое из вставляемых значений.

Аргументы

x — значение, которое будет вставлено. Выражение, возвращающее значение одного из поддерживаемых типов данных.

— значение, которое будет вставлено. Выражение, возвращающее значение одного из поддерживаемых типов данных. pos — позиция, в которую вставляется заданный элемент x . Нумерация индексов в массиве начинается с нуля. UInt32.

— позиция, в которую вставляется заданный элемент . Нумерация индексов в массиве начинается с нуля. UInt32. default_x — значение по умолчанию для подстановки на пустые позиции. Опциональный параметр. Выражение, возвращающее значение с типом параметра x . Если default_x не определен, используются значения по умолчанию.

— значение по умолчанию для подстановки на пустые позиции. Опциональный параметр. Выражение, возвращающее значение с типом параметра . Если не определен, используются значения по умолчанию. size — длина результирующего массива. Опциональный параметр. При использовании этого параметра должно быть указано значение по умолчанию default_x . UInt32.

Возвращаемое значение

Массив со вставленными значениями.

Тип: Array.

Примеры

Запрос:

SELECT groupArrayInsertAt ( toString ( number ) , number * 2 ) FROM numbers ( 5 ) ;



Результат:

┌─groupArrayInsertAt(toString(number), multiply(number, 2))─┐

│ ['0','','1','','2','','3','','4'] │

└───────────────────────────────────────────────────────────┘



Запрос:

SELECT groupArrayInsertAt ( '-' ) ( toString ( number ) , number * 2 ) FROM numbers ( 5 ) ;



Результат:

┌─groupArrayInsertAt('-')(toString(number), multiply(number, 2))─┐

│ ['0','-','1','-','2','-','3','-','4'] │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Запрос:

SELECT groupArrayInsertAt ( '-' , 5 ) ( toString ( number ) , number * 2 ) FROM numbers ( 5 ) ;



Результат:

┌─groupArrayInsertAt('-', 5)(toString(number), multiply(number, 2))─┐

│ ['0','-','1','-','2'] │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Многопоточная вставка элементов в одну позицию.

Запрос:

SELECT groupArrayInsertAt ( number , 0 ) FROM numbers_mt ( 10 ) SETTINGS max_block_size = 1 ;



В результат этого запроса мы получите случайное целое число в диапазоне [0,9] . Например: