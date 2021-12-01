groupArrayInsertAt
Вставляет значение в заданную позицию массива.
Синтаксис
groupArrayInsertAt(default_x, size)(x, pos)
Если запрос вставляет вставляется несколько значений в одну и ту же позицию, то функция ведет себя следующим образом:
- Если запрос выполняется в одном потоке, то используется первое из вставляемых значений.
- Если запрос выполняется в нескольких потоках, то в результирующем массиве может оказаться любое из вставляемых значений.
Аргументы
x— значение, которое будет вставлено. Выражение, возвращающее значение одного из поддерживаемых типов данных.
pos— позиция, в которую вставляется заданный элемент
x. Нумерация индексов в массиве начинается с нуля. UInt32.
default_x— значение по умолчанию для подстановки на пустые позиции. Опциональный параметр. Выражение, возвращающее значение с типом параметра
x. Если
default_xне определен, используются значения по умолчанию.
size— длина результирующего массива. Опциональный параметр. При использовании этого параметра должно быть указано значение по умолчанию
default_x. UInt32.
Возвращаемое значение
- Массив со вставленными значениями.
Тип: Array.
Примеры
Запрос:
SELECT groupArrayInsertAt(toString(number), number * 2) FROM numbers(5);
Результат:
┌─groupArrayInsertAt(toString(number), multiply(number, 2))─┐
│ ['0','','1','','2','','3','','4'] │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
Запрос:
SELECT groupArrayInsertAt('-')(toString(number), number * 2) FROM numbers(5);
Результат:
┌─groupArrayInsertAt('-')(toString(number), multiply(number, 2))─┐
│ ['0','-','1','-','2','-','3','-','4'] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Запрос:
SELECT groupArrayInsertAt('-', 5)(toString(number), number * 2) FROM numbers(5);
Результат:
┌─groupArrayInsertAt('-', 5)(toString(number), multiply(number, 2))─┐
│ ['0','-','1','-','2'] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Многопоточная вставка элементов в одну позицию.
Запрос:
SELECT groupArrayInsertAt(number, 0) FROM numbers_mt(10) SETTINGS max_block_size = 1;
В результат этого запроса мы получите случайное целое число в диапазоне
[0,9]. Например:
┌─groupArrayInsertAt(number, 0)─┐
│ [7] │
└───────────────────────────────┘