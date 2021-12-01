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groupArrayInsertAt

Вставляет значение в заданную позицию массива.

Синтаксис

groupArrayInsertAt(default_x, size)(x, pos)

Если запрос вставляет вставляется несколько значений в одну и ту же позицию, то функция ведет себя следующим образом:

  • Если запрос выполняется в одном потоке, то используется первое из вставляемых значений.
  • Если запрос выполняется в нескольких потоках, то в результирующем массиве может оказаться любое из вставляемых значений.

Аргументы

  • x — значение, которое будет вставлено. Выражение, возвращающее значение одного из поддерживаемых типов данных.
  • pos — позиция, в которую вставляется заданный элемент x. Нумерация индексов в массиве начинается с нуля. UInt32.
  • default_x — значение по умолчанию для подстановки на пустые позиции. Опциональный параметр. Выражение, возвращающее значение с типом параметра x. Если default_x не определен, используются значения по умолчанию.
  • size — длина результирующего массива. Опциональный параметр. При использовании этого параметра должно быть указано значение по умолчанию default_x. UInt32.

Возвращаемое значение

  • Массив со вставленными значениями.

Тип: Array.

Примеры

Запрос:

SELECT groupArrayInsertAt(toString(number), number * 2) FROM numbers(5);

Результат:

┌─groupArrayInsertAt(toString(number), multiply(number, 2))─┐
│ ['0','','1','','2','','3','','4']                         │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

Запрос:

SELECT groupArrayInsertAt('-')(toString(number), number * 2) FROM numbers(5);

Результат:

┌─groupArrayInsertAt('-')(toString(number), multiply(number, 2))─┐
│ ['0','-','1','-','2','-','3','-','4']                          │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Запрос:

SELECT groupArrayInsertAt('-', 5)(toString(number), number * 2) FROM numbers(5);

Результат:

┌─groupArrayInsertAt('-', 5)(toString(number), multiply(number, 2))─┐
│ ['0','-','1','-','2']                                             │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Многопоточная вставка элементов в одну позицию.

Запрос:

SELECT groupArrayInsertAt(number, 0) FROM numbers_mt(10) SETTINGS max_block_size = 1;

В результат этого запроса мы получите случайное целое число в диапазоне [0,9]. Например:

┌─groupArrayInsertAt(number, 0)─┐
│ [7]                           │
└───────────────────────────────┘