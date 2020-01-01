distinctJSONPathsAndTypes
distinctJSONPathsAndTypes
Введено в версии: v24.9
Вычисляет список уникальных путей и их типов данных, хранящихся в столбце JSON.
Примечание
Если декларация JSON содержит пути с указанными типами, эти пути всегда будут включены в результат функций
distinctJSONPaths/distinctJSONPathsAndTypes, даже если во входных данных отсутствовали значения для этих путей.
Синтаксис
Аргументы
json— столбец JSON.
JSON
Возвращаемое значение
Возвращает отсортированное отображение путей и типов.
Map(String, Array(String))
Примеры
Базовое использование со смешанными типами
С объявлёнными JSON-путями