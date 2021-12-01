avgWeighted
Вычисляет среднее арифметическое взвешенное.
Синтаксис
avgWeighted(x, weight)
Аргументы
x— значения. Целые числа или числа с плавающей запятой.
weight— веса отдельных значений. Целые числа или числа с плавающей запятой.
Типы параметров должны совпадать.
Возвращаемое значение
- Среднее арифметическое взвешенное.
NaN, если все веса равны 0.
Тип: Float64
Пример
Запрос:
SELECT avgWeighted(x, w)
FROM values('x Int8, w Int8', (4, 1), (1, 0), (10, 2))
Результат:
┌─avgWeighted(x, weight)─┐
│ 8 │
└────────────────────────┘