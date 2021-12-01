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avgWeighted

Вычисляет среднее арифметическое взвешенное.

Синтаксис

avgWeighted(x, weight)

Аргументы

Типы параметров должны совпадать.

Возвращаемое значение

  • Среднее арифметическое взвешенное.
  • NaN, если все веса равны 0.

Тип: Float64

Пример

Запрос:

SELECT avgWeighted(x, w)
FROM values('x Int8, w Int8', (4, 1), (1, 0), (10, 2))

Результат:

┌─avgWeighted(x, weight)─┐
│                      8 │
└────────────────────────┘