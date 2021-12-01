argMin

Вычисляет значение arg при минимальном значении val . Если есть несколько разных значений arg для минимальных значений val , возвращает первое попавшееся из таких значений.

Синтаксис

argMin ( arg , val )



Аргументы

arg — аргумент.

— аргумент. val — значение.

Возвращаемое значение

Значение arg , соответствующее минимальному значению val .

Тип: соответствует типу arg .

Пример

Исходная таблица:

┌─user─────┬─salary─┐

│ director │ 5000 │

│ manager │ 3000 │

│ worker │ 1000 │

└──────────┴────────┘



Запрос:

SELECT argMin ( user , salary ) FROM salary ;



Результат: