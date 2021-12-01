argMin
Вычисляет значение
arg при минимальном значении
val. Если есть несколько разных значений
arg для минимальных значений
val, возвращает первое попавшееся из таких значений.
Синтаксис
argMin(arg, val)
Аргументы
arg— аргумент.
val— значение.
Возвращаемое значение
- Значение
arg, соответствующее минимальному значению
val.
Тип: соответствует типу
arg.
Пример
Исходная таблица:
┌─user─────┬─salary─┐
│ director │ 5000 │
│ manager │ 3000 │
│ worker │ 1000 │
└──────────┴────────┘
Запрос:
SELECT argMin(user, salary) FROM salary;
Результат:
┌─argMin(user, salary)─┐
│ worker │
└──────────────────────┘