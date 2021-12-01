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argMin

Вычисляет значение arg при минимальном значении val. Если есть несколько разных значений arg для минимальных значений val, возвращает первое попавшееся из таких значений.

Синтаксис

argMin(arg, val)

Аргументы

  • arg — аргумент.
  • val — значение.

Возвращаемое значение

  • Значение arg, соответствующее минимальному значению val.

Тип: соответствует типу arg.

Пример

Исходная таблица:

┌─user─────┬─salary─┐
│ director │   5000 │
│ manager  │   3000 │
│ worker   │   1000 │
└──────────┴────────┘

Запрос:

SELECT argMin(user, salary) FROM salary;

Результат:

┌─argMin(user, salary)─┐
│ worker               │
└──────────────────────┘