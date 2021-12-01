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argMax

Вычисляет значение arg при максимальном значении val. Если есть несколько разных значений arg для максимальных значений val, возвращает первое попавшееся из таких значений.

Синтаксис

argMax(arg, val)

Аргументы

  • arg — аргумент.
  • val — значение.

Возвращаемое значение

  • значение arg, соответствующее максимальному значению val.

Тип: соответствует типу arg.

Пример

Исходная таблица:

┌─user─────┬─salary─┐
│ director │   5000 │
│ manager  │   3000 │
│ worker   │   1000 │
└──────────┴────────┘

Запрос:

SELECT argMax(user, salary), argMax(tuple(user, salary), salary) FROM salary;

Результат:

┌─argMax(user, salary)─┬─argMax(tuple(user, salary), salary)─┐
│ director             │ ('director',5000)                   │
└──────────────────────┴─────────────────────────────────────┘