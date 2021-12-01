argMax
Вычисляет значение
arg при максимальном значении
val. Если есть несколько разных значений
arg для максимальных значений
val, возвращает первое попавшееся из таких значений.
Синтаксис
argMax(arg, val)
Аргументы
arg— аргумент.
val— значение.
Возвращаемое значение
- значение
arg, соответствующее максимальному значению
val.
Тип: соответствует типу
arg.
Пример
Исходная таблица:
┌─user─────┬─salary─┐
│ director │ 5000 │
│ manager │ 3000 │
│ worker │ 1000 │
└──────────┴────────┘
Запрос:
SELECT argMax(user, salary), argMax(tuple(user, salary), salary) FROM salary;
Результат:
┌─argMax(user, salary)─┬─argMax(tuple(user, salary), salary)─┐
│ director │ ('director',5000) │
└──────────────────────┴─────────────────────────────────────┘