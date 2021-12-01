argMax

Вычисляет значение arg при максимальном значении val . Если есть несколько разных значений arg для максимальных значений val , возвращает первое попавшееся из таких значений.

Синтаксис

argMax ( arg , val )



Аргументы

arg — аргумент.

— аргумент. val — значение.

Возвращаемое значение

значение arg , соответствующее максимальному значению val .

Тип: соответствует типу arg .

Пример

Исходная таблица:

┌─user─────┬─salary─┐

│ director │ 5000 │

│ manager │ 3000 │

│ worker │ 1000 │

└──────────┴────────┘



Запрос:

SELECT argMax ( user , salary ) , argMax ( tuple ( user , salary ) , salary ) FROM salary ;



Результат: