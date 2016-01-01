Перейти к основному содержанию
argAndMin

Вычисляет значения arg и val для минимального значения val. Если существует несколько строк с одинаковым минимальным значением val, то выбор того, какие связанные arg и val будут возвращены, недетерминирован. Обе части — arg и val — ведут себя как агрегатные функции, обе при обработке пропускают значения Null и возвращают значения, отличные от Null, если такие значения доступны.

Примечание

Единственное отличие от argMin заключается в том, что argAndMin возвращает и аргумент, и значение.

Синтаксис

argAndMin(arg, val)

Аргументы

  • arg — аргумент.
  • val — значение.

Возвращаемое значение

  • Значение arg, которое соответствует минимальному значению val.
  • val — минимальное значение val.

Тип: кортеж, в котором типы элементов соответствуют типам arg и val соответственно.

Пример

Входная таблица:

┌─пользователь─┬─зарплата─┐
│ директор     │     5000 │
│ менеджер     │     3000 │
│ работник     │     1000 │
└──────────────┴──────────┘

Запрос:

SELECT argAndMin(user, salary) FROM salary

Результат:

┌─argAndMin(user, salary)─┐
│ ('worker',1000)         │
└─────────────────────────┘

Расширенный пример

CREATE TABLE test
(
    a Nullable(String),
    b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM VALUES((NULL, 0), ('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, NULL), ('d', NULL));

SELECT * FROM test;
┌─a────┬────b─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │    0 │
│ a    │    1 │
│ b    │    2 │
│ c    │    2 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ d    │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────┴──────┘

SELECT argMin(a,b), argAndMin(a, b), min(b) FROM test;
┌─argMin(a, b)─┬─argAndMin(a, b)─┬─min(b)─┐
│ a            │ ('a',1)         │      0 │ -- argMin = a, так как это первое значение, отличное от `NULL`; min(b) взято из другой строки!
└──────────────┴─────────────────┴────────┘

SELECT argAndMin(tuple(a), b) FROM test;
┌─argAndMin((a), b)─┐
│ ((NULL),0)        │ -- `Tuple` 'a', содержащий только значение `NULL`, сам не является `NULL`, поэтому агрегатные функции не пропустят эту строку из-за данного значения `NULL`
└───────────────────┘

SELECT (argAndMin((a, b), b) as t).1 argMinA, t.2 argMinB from test;
┌─argMinA──┬─argMinB─┐
│ (NULL,0) │       0 │ -- можно использовать `Tuple` и получить оба столбца (все столбцы — tuple(*)) для соответствующего min(b)
└──────────┴─────────┘

SELECT argAndMin(a, b), min(b) FROM test WHERE a IS NULL and b IS NULL;
┌─argAndMin(a, b)─┬─min(b)─┐
│ ('',0)          │   ᴺᵁᴸᴸ │ -- Все агрегируемые строки содержат хотя бы одно значение `NULL` из-за фильтра, поэтому все строки пропускаются, следовательно, результат будет `NULL`
└─────────────────┴────────┘

SELECT argAndMin(a, (b, a)), min(tuple(b, a)) FROM test;
┌─argAndMin(a, (b, a))─┬─min((b, a))─┐
│ ('a',(1,'a'))        │ (0,NULL)    │ -- 'a' — это первое значение, отличное от `NULL`, для min
└──────────────────────┴─────────────┘

SELECT argAndMin((a, b), (b, a)), min(tuple(b, a)) FROM test;
┌─argAndMin((a, b), (b, a))─┬─min((b, a))─┐
│ ((NULL,0),(0,NULL))       │ (0,NULL)    │ -- argAndMin возвращает ((NULL,0),(0,NULL)), так как `Tuple` позволяет не пропускать `NULL`, и min(tuple(b, a)) в данном случае является минимальным значением для этого набора данных
└───────────────────────────┴─────────────┘

SELECT argAndMin(a, tuple(b)) FROM test;
┌─argAndMin(a, (b))─┐
│ ('a',(1))         │ -- `Tuple` можно использовать в `min`, чтобы не пропускать строки со значениями `NULL` в b.
└───────────────────┘

