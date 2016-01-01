CREATE TABLE test ( a Nullable(String), b Nullable(Int64) ) ENGINE = Memory AS SELECT * FROM VALUES((NULL, 0), ('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, NULL), ('d', NULL)); SELECT * FROM test; ┌─a────┬────b─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ │ a │ 1 │ │ b │ 2 │ │ c │ 2 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ d │ ᴺᵁᴸᴸ │ └──────┴──────┘ SELECT argMin(a,b), argAndMin(a, b), min(b) FROM test; ┌─argMin(a, b)─┬─argAndMin(a, b)─┬─min(b)─┐ │ a │ ('a',1) │ 0 │ -- argMin = a, так как это первое значение, отличное от `NULL`; min(b) взято из другой строки! └──────────────┴─────────────────┴────────┘ SELECT argAndMin(tuple(a), b) FROM test; ┌─argAndMin((a), b)─┐ │ ((NULL),0) │ -- `Tuple` 'a', содержащий только значение `NULL`, сам не является `NULL`, поэтому агрегатные функции не пропустят эту строку из-за данного значения `NULL` └───────────────────┘ SELECT (argAndMin((a, b), b) as t).1 argMinA, t.2 argMinB from test; ┌─argMinA──┬─argMinB─┐ │ (NULL,0) │ 0 │ -- можно использовать `Tuple` и получить оба столбца (все столбцы — tuple(*)) для соответствующего min(b) └──────────┴─────────┘ SELECT argAndMin(a, b), min(b) FROM test WHERE a IS NULL and b IS NULL; ┌─argAndMin(a, b)─┬─min(b)─┐ │ ('',0) │ ᴺᵁᴸᴸ │ -- Все агрегируемые строки содержат хотя бы одно значение `NULL` из-за фильтра, поэтому все строки пропускаются, следовательно, результат будет `NULL` └─────────────────┴────────┘ SELECT argAndMin(a, (b, a)), min(tuple(b, a)) FROM test; ┌─argAndMin(a, (b, a))─┬─min((b, a))─┐ │ ('a',(1,'a')) │ (0,NULL) │ -- 'a' — это первое значение, отличное от `NULL`, для min └──────────────────────┴─────────────┘ SELECT argAndMin((a, b), (b, a)), min(tuple(b, a)) FROM test; ┌─argAndMin((a, b), (b, a))─┬─min((b, a))─┐ │ ((NULL,0),(0,NULL)) │ (0,NULL) │ -- argAndMin возвращает ((NULL,0),(0,NULL)), так как `Tuple` позволяет не пропускать `NULL`, и min(tuple(b, a)) в данном случае является минимальным значением для этого набора данных └───────────────────────────┴─────────────┘ SELECT argAndMin(a, tuple(b)) FROM test; ┌─argAndMin(a, (b))─┐ │ ('a',(1)) │ -- `Tuple` можно использовать в `min`, чтобы не пропускать строки со значениями `NULL` в b. └───────────────────┘