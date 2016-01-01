CREATE TABLE test
(
a Nullable(String),
b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM VALUES((NULL, 0), ('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, NULL), ('d', NULL));
SELECT * FROM test;
┌─a────┬────b─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │
│ a │ 1 │
│ b │ 2 │
│ c │ 2 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ d │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────┴──────┘
SELECT argMin(a,b), argAndMin(a, b), min(b) FROM test;
┌─argMin(a, b)─┬─argAndMin(a, b)─┬─min(b)─┐
│ a │ ('a',1) │ 0 │ -- argMin = a, так как это первое значение, отличное от `NULL`; min(b) взято из другой строки!
└──────────────┴─────────────────┴────────┘
SELECT argAndMin(tuple(a), b) FROM test;
┌─argAndMin((a), b)─┐
│ ((NULL),0) │ -- `Tuple` 'a', содержащий только значение `NULL`, сам не является `NULL`, поэтому агрегатные функции не пропустят эту строку из-за данного значения `NULL`
└───────────────────┘
SELECT (argAndMin((a, b), b) as t).1 argMinA, t.2 argMinB from test;
┌─argMinA──┬─argMinB─┐
│ (NULL,0) │ 0 │ -- можно использовать `Tuple` и получить оба столбца (все столбцы — tuple(*)) для соответствующего min(b)
└──────────┴─────────┘
SELECT argAndMin(a, b), min(b) FROM test WHERE a IS NULL and b IS NULL;
┌─argAndMin(a, b)─┬─min(b)─┐
│ ('',0) │ ᴺᵁᴸᴸ │ -- Все агрегируемые строки содержат хотя бы одно значение `NULL` из-за фильтра, поэтому все строки пропускаются, следовательно, результат будет `NULL`
└─────────────────┴────────┘
SELECT argAndMin(a, (b, a)), min(tuple(b, a)) FROM test;
┌─argAndMin(a, (b, a))─┬─min((b, a))─┐
│ ('a',(1,'a')) │ (0,NULL) │ -- 'a' — это первое значение, отличное от `NULL`, для min
└──────────────────────┴─────────────┘
SELECT argAndMin((a, b), (b, a)), min(tuple(b, a)) FROM test;
┌─argAndMin((a, b), (b, a))─┬─min((b, a))─┐
│ ((NULL,0),(0,NULL)) │ (0,NULL) │ -- argAndMin возвращает ((NULL,0),(0,NULL)), так как `Tuple` позволяет не пропускать `NULL`, и min(tuple(b, a)) в данном случае является минимальным значением для этого набора данных
└───────────────────────────┴─────────────┘
SELECT argAndMin(a, tuple(b)) FROM test;
┌─argAndMin(a, (b))─┐
│ ('a',(1)) │ -- `Tuple` можно использовать в `min`, чтобы не пропускать строки со значениями `NULL` в b.
└───────────────────┘