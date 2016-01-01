Перейти к основному содержанию
Перейти к основному содержанию

argAndMax

Вычисляет значения arg и val для максимального значения val. Если существует несколько строк с одинаковым максимальным значением val, то какая из соответствующих пар arg и val будет возвращена — недетерминировано. Обе части — arg и max — ведут себя как агрегатные функции, обе пропускают Null при обработке и возвращают значения, отличные от Null, если такие значения доступны.

Примечание

Единственное отличие от argMax состоит в том, что argAndMax возвращает и аргумент, и значение.

Синтаксис

argAndMax(arg, val)

Аргументы

  • arg — аргумент.
  • val — Значение.

Возвращаемое значение

  • значение arg, соответствующее максимальному значению val.
  • максимальное значение val

Тип: кортеж, соответствующий типам arg и val соответственно.

Пример

Входная таблица:

┌─пользователь─┬─зарплата─┐
│ директор     │     5000 │
│ менеджер     │     3000 │
│ работник     │     1000 │
└──────────────┴──────────┘

Запрос:

SELECT argAndMax(user, salary) FROM salary;

Результат:

┌─argAndMax(user, salary)─┐
│ ('director',5000)       │
└─────────────────────────┘

Расширенный пример

CREATE TABLE test
(
    a Nullable(String),
    b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM VALUES(('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, 3), (NULL, NULL), ('d', NULL));

SELECT * FROM test;
┌─a────┬────b─┐
│ a    │    1 │
│ b    │    2 │
│ c    │    2 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │    3 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ d    │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────┴──────┘

SELECT argMax(a, b), argAndMax(a, b), max(b) FROM test;
┌─argMax(a, b)─┬─argAndMax(a, b)─┬─max(b)─┐
│ b            │ ('b',2)         │      3 │ -- argMax = b, так как это первое не-NULL значение; max(b) взято из другой строки!
└──────────────┴─────────────────┴────────┘

SELECT argAndMax(tuple(a), b) FROM test;
┌─argAndMax((a), b)─┐
│ ((NULL),3)        │-- `Tuple`, содержащий только значение `NULL`, сам не является `NULL`, поэтому агрегатные функции не пропустят эту строку из-за данного значения `NULL`
└───────────────────┘

SELECT (argMax((a, b), b) as t).1 argMaxA, t.2 argMaxB FROM test;
┌─argMaxA──┬─argMaxB─┐
│ (NULL,3) │       3 │ -- можно использовать Tuple и получить оба столбца (все — tuple(*)) для соответствующего max(b)
└──────────┴─────────┘

SELECT argAndMax(a, b), max(b) FROM test WHERE a IS NULL AND b IS NULL;
┌─argAndMax(a, b)─┬─max(b)─┐
│ ('',0)          │   ᴺᵁᴸᴸ │-- Все агрегируемые строки содержат хотя бы одно значение `NULL` из-за фильтра, поэтому все строки пропускаются, следовательно, результат будет `NULL`
└─────────────────┴────────┘

SELECT argAndMax(a, (b,a)) FROM test;
┌─argAndMax(a, (b, a))─┐
│ ('c',(2,'c'))        │ -- Имеется две строки с b=2; `Tuple` в `Max` позволяет получить не первый `arg`
└──────────────────────┘

SELECT argAndMax(a, tuple(b)) FROM test;
┌─argAndMax(a, (b))─┐
│ ('b',(2))         │ -- `Tuple` можно использовать в `Max`, чтобы не пропускать NULL-значения в `Max`
└───────────────────┘

См. также