CREATE TABLE test
(
a Nullable(String),
b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM VALUES(('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, 3), (NULL, NULL), ('d', NULL));
SELECT * FROM test;
┌─a────┬────b─┐
│ a │ 1 │
│ b │ 2 │
│ c │ 2 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 3 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ d │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────┴──────┘
SELECT argMax(a, b), argAndMax(a, b), max(b) FROM test;
┌─argMax(a, b)─┬─argAndMax(a, b)─┬─max(b)─┐
│ b │ ('b',2) │ 3 │ -- argMax = b, так как это первое не-NULL значение; max(b) взято из другой строки!
└──────────────┴─────────────────┴────────┘
SELECT argAndMax(tuple(a), b) FROM test;
┌─argAndMax((a), b)─┐
│ ((NULL),3) │-- `Tuple`, содержащий только значение `NULL`, сам не является `NULL`, поэтому агрегатные функции не пропустят эту строку из-за данного значения `NULL`
└───────────────────┘
SELECT (argMax((a, b), b) as t).1 argMaxA, t.2 argMaxB FROM test;
┌─argMaxA──┬─argMaxB─┐
│ (NULL,3) │ 3 │ -- можно использовать Tuple и получить оба столбца (все — tuple(*)) для соответствующего max(b)
└──────────┴─────────┘
SELECT argAndMax(a, b), max(b) FROM test WHERE a IS NULL AND b IS NULL;
┌─argAndMax(a, b)─┬─max(b)─┐
│ ('',0) │ ᴺᵁᴸᴸ │-- Все агрегируемые строки содержат хотя бы одно значение `NULL` из-за фильтра, поэтому все строки пропускаются, следовательно, результат будет `NULL`
└─────────────────┴────────┘
SELECT argAndMax(a, (b,a)) FROM test;
┌─argAndMax(a, (b, a))─┐
│ ('c',(2,'c')) │ -- Имеется две строки с b=2; `Tuple` в `Max` позволяет получить не первый `arg`
└──────────────────────┘
SELECT argAndMax(a, tuple(b)) FROM test;
┌─argAndMax(a, (b))─┐
│ ('b',(2)) │ -- `Tuple` можно использовать в `Max`, чтобы не пропускать NULL-значения в `Max`
└───────────────────┘