CREATE TABLE test ( a Nullable(String), b Nullable(Int64) ) ENGINE = Memory AS SELECT * FROM VALUES(('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, 3), (NULL, NULL), ('d', NULL)); SELECT * FROM test; ┌─a────┬────b─┐ │ a │ 1 │ │ b │ 2 │ │ c │ 2 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 3 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ d │ ᴺᵁᴸᴸ │ └──────┴──────┘ SELECT argMax(a, b), argAndMax(a, b), max(b) FROM test; ┌─argMax(a, b)─┬─argAndMax(a, b)─┬─max(b)─┐ │ b │ ('b',2) │ 3 │ -- argMax = b, так как это первое не-NULL значение; max(b) взято из другой строки! └──────────────┴─────────────────┴────────┘ SELECT argAndMax(tuple(a), b) FROM test; ┌─argAndMax((a), b)─┐ │ ((NULL),3) │-- `Tuple`, содержащий только значение `NULL`, сам не является `NULL`, поэтому агрегатные функции не пропустят эту строку из-за данного значения `NULL` └───────────────────┘ SELECT (argMax((a, b), b) as t).1 argMaxA, t.2 argMaxB FROM test; ┌─argMaxA──┬─argMaxB─┐ │ (NULL,3) │ 3 │ -- можно использовать Tuple и получить оба столбца (все — tuple(*)) для соответствующего max(b) └──────────┴─────────┘ SELECT argAndMax(a, b), max(b) FROM test WHERE a IS NULL AND b IS NULL; ┌─argAndMax(a, b)─┬─max(b)─┐ │ ('',0) │ ᴺᵁᴸᴸ │-- Все агрегируемые строки содержат хотя бы одно значение `NULL` из-за фильтра, поэтому все строки пропускаются, следовательно, результат будет `NULL` └─────────────────┴────────┘ SELECT argAndMax(a, (b,a)) FROM test; ┌─argAndMax(a, (b, a))─┐ │ ('c',(2,'c')) │ -- Имеется две строки с b=2; `Tuple` в `Max` позволяет получить не первый `arg` └──────────────────────┘ SELECT argAndMax(a, tuple(b)) FROM test; ┌─argAndMax(a, (b))─┐ │ ('b',(2)) │ -- `Tuple` можно использовать в `Max`, чтобы не пропускать NULL-значения в `Max` └───────────────────┘