approx_top_k
Возвращает массив приблизительно самых частых значений и их количества в указанной колонке. Полученный массив отсортирован в порядке убывания приблизительной частоты значений (не по самим значениям).
Эта функция не предоставляет гарантируемый результат. В некоторых ситуациях могут возникнуть ошибки, и она может вернуть частые значения, которые не являются самыми частыми.
Рекомендуем использовать значение
N < 10; производительность снижается с большими значениями
N. Максимальное значение
N = 65536.
Параметры
N— Количество элементов для возврата. Необязательный. Значение по умолчанию: 10.
reserved— Определяет, сколько ячеек зарезервировано для значений. Если uniq(column) > reserved, результат функции topK будет приблизительным. Необязательный. Значение по умолчанию: N * 3.
Аргументы
column— Значение для вычисления частоты.
Пример
Запрос:
Результат:
approx_top_count
Является псевдонимом для функции
approx_top_k.
См. также