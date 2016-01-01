approx_top_k

Возвращает массив приблизительно самых частых значений и их количества в указанной колонке. Полученный массив отсортирован в порядке убывания приблизительной частоты значений (не по самим значениям).

Эта функция не предоставляет гарантируемый результат. В некоторых ситуациях могут возникнуть ошибки, и она может вернуть частые значения, которые не являются самыми частыми.

Рекомендуем использовать значение N < 10 ; производительность снижается с большими значениями N . Максимальное значение N = 65536 .

Параметры

N — Количество элементов для возврата. Необязательный. Значение по умолчанию: 10.

— Количество элементов для возврата. Необязательный. Значение по умолчанию: 10. reserved — Определяет, сколько ячеек зарезервировано для значений. Если uniq(column) > reserved, результат функции topK будет приблизительным. Необязательный. Значение по умолчанию: N * 3.

Аргументы

column — Значение для вычисления частоты.

Пример

Запрос:

Результат:

approx_top_count

Является псевдонимом для функции approx_top_k .

См. также