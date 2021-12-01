anyHeavy
Выбирает часто встречающееся значение с помощью алгоритма «heavy hitters». Если существует значение, которое встречается чаще, чем в половине случаев, в каждом потоке выполнения запроса, то возвращается данное значение. В общем случае, результат недетерминирован.
anyHeavy(column)
Аргументы
column— имя столбца.
Пример
Возьмём набор данных OnTime и выберем произвольное часто встречающееся значение в столбце
AirlineID.
SELECT anyHeavy(AirlineID) AS res
FROM ontime
┌───res─┐
│ 19690 │
└───────┘