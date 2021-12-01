anyHeavy

Выбирает часто встречающееся значение с помощью алгоритма «heavy hitters». Если существует значение, которое встречается чаще, чем в половине случаев, в каждом потоке выполнения запроса, то возвращается данное значение. В общем случае, результат недетерминирован.

anyHeavy ( column )



Аргументы

column — имя столбца.

Пример

Возьмём набор данных OnTime и выберем произвольное часто встречающееся значение в столбце AirlineID .

SELECT anyHeavy ( AirlineID ) AS res

FROM ontime

