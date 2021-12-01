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anyHeavy

Выбирает часто встречающееся значение с помощью алгоритма «heavy hitters». Если существует значение, которое встречается чаще, чем в половине случаев, в каждом потоке выполнения запроса, то возвращается данное значение. В общем случае, результат недетерминирован.

anyHeavy(column)

Аргументы

  • column — имя столбца.

Пример

Возьмём набор данных OnTime и выберем произвольное часто встречающееся значение в столбце AirlineID.

SELECT anyHeavy(AirlineID) AS res
FROM ontime
┌───res─┐
│ 19690 │
└───────┘