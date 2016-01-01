ГРУППИРОВКА

ROLLUP и CUBE являются модификаторами для GROUP BY. Оба из них рассчитывают промежуточные итоги. ROLLUP принимает упорядоченный список колонок, например (day, month, year) , и вычисляет промежуточные итоги на каждом уровне агрегации, а затем общий итог. CUBE вычисляет промежуточные итоги для всех возможных комбинаций указанных колонок. Функция GROUPING определяет, какие строки, возвращенные ROLLUP или CUBE, являются суперагрегатами, а какие - это строки, которые были бы возвращены в незмодифицированном GROUP BY.

Функция GROUPING принимает несколько колонок в качестве аргумента и возвращает битовую маску.

1 сигнализирует о том, что строка, возвращенная модификатором ROLLUP или CUBE к GROUP BY , является промежуточным итогом

сигнализирует о том, что строка, возвращенная модификатором или к , является промежуточным итогом 0 сигнализирует о том, что строка, возвращенная ROLLUP или CUBE , не является промежуточным итогом

По умолчанию, модификатор CUBE рассчитывает промежуточные итоги для всех возможных комбинаций колонок, переданных в CUBE. Множества группировки (GROUPING SETS) позволяют вам указать конкретные комбинации для расчета.

Анализ иерархических данных является хорошим примером использования модификаторов ROLLUP, CUBE и GROUPING SETS. Примером может служить таблица, содержащая данные о том, какая дистрибуция Linux и версия этой дистрибуции установлены в двух центрах обработки данных. Может быть полезно рассмотреть данные по дистрибуции, версии и местоположению.

Получить количество серверов в каждом центре обработки данных по дистрибуции:

Разделение данных без CUBE, ROLLUP или GROUPING SETS:

Получение той же информации с использованием GROUPING SETS:

CUBE в следующем запросе, CUBE(datacenter,distro,version) , предоставляет иерархию, которая может не иметь смысла. Не имеет смысла рассматривать версию в двух дистрибуциях (так как Arch и RHEL не имеют одинакового цикла релизов или стандартов именования версий). Пример GROUPING SETS, который следует за этим, более подходящий, так как он группирует distro и version в одном наборе.