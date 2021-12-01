On this page

Агрегатные функции

Агрегатные функции работают в привычном для специалистов по базам данных смысле.

ClickHouse поддерживает также:

Параметрические агрегатные функции, которые помимо столбцов принимаю и другие параметры.

Комбинаторы, которые изменяют поведение агрегатных функций.

При агрегации все NULL пропускаются.

Примеры

Рассмотрим таблицу:

┌─x─┬────y─┐

│ 1 │ 2 │

│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 3 │ 2 │

│ 3 │ 3 │

│ 3 │ ᴺᵁᴸᴸ │

└───┴──────┘



Выполним суммирование значений в столбце y :

SELECT sum ( y ) FROM t_null_big



┌─sum(y)─┐

│ 7 │

└────────┘



Теперь с помощью функции groupArray сформируем массив из столбца y :

SELECT groupArray ( y ) FROM t_null_big



┌─groupArray(y)─┐

│ [2,2,3] │

└───────────────┘

