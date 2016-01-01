histogram_metrics
Запросы в ClickHouse Cloud
Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию
clusterAllReplicas. Подробности см. здесь.
Эта таблица содержит метрики гистограммы, которые могут быть рассчитаны мгновенно и экспортированы в формате Prometheus. Она всегда актуальна.
Колонки:
metric(String) — Название метрики.
value(Int64) — Значение метрики.
description(String) — Описание метрики.
labels(Map(String, String)) — Метки метрики.
name(String) — Псевдоним для
metric.
Пример
Вы можете использовать запрос, подобный этому, чтобы экспортировать все метрики гистограммы в формате Prometheus.
Описания метрик
keeper_response_time_ms_bucket
Время ответа Keeper, в миллисекундах.
См. Также
- system.asynchronous_metrics — Содержит периодически рассчитываемые метрики.
- system.events — Содержит ряд произошедших событий.
- system.metric_log — Содержит историю значений метрик из таблиц
system.metricsи
system.events.
- Мониторинг — Основные концепции мониторинга ClickHouse.