histogram_metrics

Запросы в ClickHouse Cloud Данные в этой системной таблице хранятся локально на каждом узле в ClickHouse Cloud. Для получения полного представления о всех данных необходимо использовать функцию clusterAllReplicas . Подробности см. здесь.

Эта таблица содержит метрики гистограммы, которые могут быть рассчитаны мгновенно и экспортированы в формате Prometheus. Она всегда актуальна.

Колонки:

metric (String) — Название метрики.

(String) — Название метрики. value (Int64) — Значение метрики.

(Int64) — Значение метрики. description (String) — Описание метрики.

(String) — Описание метрики. labels (Map(String, String)) — Метки метрики.

(Map(String, String)) — Метки метрики. name (String) — Псевдоним для metric .

Пример

Вы можете использовать запрос, подобный этому, чтобы экспортировать все метрики гистограммы в формате Prometheus.

Время ответа Keeper, в миллисекундах.

См. Также