Понимание индексов пропуска данных в ClickHouse

Специализированный tokenbf_v1. Он принимает три параметра, все связанные с настройкой используемого фильтра Блума: (1) размер фильтра в байтах (большие фильтры имеют меньше ложных срабатываний, при некоторых затратах на хранение), (2) количество применяемых хеш-функций (снова, больше хеш-фильтров уменьшает ложные срабатывания), и (3) начальное значение для хеш-функций фильтра Блума. См. калькулятор здесь для более подробной информации о том, как эти параметры влияют на функциональность фильтра Блума. Этот индекс работает только с типами данных String, FixedString и Map. Входное выражение разбивается на последовательности символов, разделённые неалфавитными символами. Например, значение колонки This is a candidate for a "full text" search будет содержать токены This is a candidate for full text search . Он предназначен для использования в запросах LIKE, EQUALS, IN, hasToken() и подобных запросах на поиск слов и других значений в более длинных строках. Например, возможным использованием может быть поиск небольшого числа названий классов или номеров строк в колонке произвольных журналов приложений.