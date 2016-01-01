Избегать Мутаций

Мутации относятся к запросам ALTER, которые манипулируют данными таблицы через удаление или обновления. Прежде всего, это такие запросы, как ALTER TABLE … DELETE, UPDATE и т. д. Выполнение таких запросов приведет к созданию новых мутированных версий частей данных. Это означает, что такие операторы вызовут переписывание всех частей данных для всех данных, которые были вставлены до мутации, что приведет к большому количеству запросов на запись.

Для обновлений вы можете избежать этих больших объемов запросов на запись, используя специализированные движки таблиц, такие как ReplacingMergeTree или CollapsingMergeTree вместо стандартного движка таблиц MergeTree.