Планирование нагрузки

Когда ClickHouse выполняет несколько запросов одновременно, они могут использовать общие ресурсы (например, диски). Ограничения и политики планирования могут быть применены для регулирования того, как ресурсы используются и разделяются между различными нагрузками. Для каждого ресурса можно настроить иерархию планирования. Корень иерархии представляет ресурс, в то время как листья — это очереди, которые хранят запросы, превышающие емкость ресурса.

примечание В настоящее время только удаленный доступ к дискам IO может быть запланирован с использованием описанного метода. Для планирования CPU смотрите параметры настроек о пулах потоков и concurrent_threads_soft_limit_num . Для гибких ограничений памяти смотрите Переуплотнение памяти

Чтобы включить планирование IO для конкретного диска, вам необходимо указать read_resource и/или write_resource в конфигурации хранения. Это указывает ClickHouse, какой ресурс должен использоваться для каждого запроса на чтение и запись с данным диском. Чтение и запись могут ссылаться на одно и то же имя ресурса, что полезно для локальных SSD или HDD. Несколько различных дисков также могут ссылаться на один и тот же ресурс, что полезно для удаленных дисков: если вы хотите позволить справедливое распределение сетевой пропускной способности между, например, "производственными" и "развивающимися" нагрузками.

Пример:

Альтернативный способ указать, какие диски используются ресурсом — это SQL-синтаксис:

Ресурс может использоваться для любого количества дисков для ЧТЕНИЯ или ЗАПИСИ, или для обоих. Существует синтаксис, позволяющий использовать ресурс для всех дисков:

Обратите внимание, что параметры конфигурации сервера имеют приоритет над SQL-методом определения ресурсов.

Запросы могут быть помечены с помощью настройки workload , чтобы различать разные нагрузки. Если workload не установлен, используется значение "default". Обратите внимание, что вы можете указать другое значение с использованием профилей настроек. Ограничения настроек могут быть использованы, чтобы сделать workload постоянным, если вы хотите, чтобы все запросы от пользователя были помечены фиксированным значением настройки workload .

Возможно назначить настройку workload для фоновых действий. Слияния и мутации используют серверные настройки merge_workload и mutation_workload , соответственно. Эти значения также могут быть переопределены для конкретных таблиц с использованием настроек merge_workload и mutation_workload для MergeTree.

Рассмотрим пример системы с двумя различными нагрузками: "production" и "development".

С точки зрения подсистемы планирования ресурс представляет собой иерархию узлов планирования.

Возможные типы узлов:

inflight_limit (ограничение) - блокирует, если количество активных запросов превышает max_requests , или их общая стоимость превышает max_cost ; должен иметь единственного потомка.

(ограничение) - блокирует, если количество активных запросов превышает , или их общая стоимость превышает ; должен иметь единственного потомка. bandwidth_limit (ограничение) - блокирует, если текущая пропускная способность превышает max_speed (0 означает неограниченный) или всплеск превышает max_burst (по умолчанию равно max_speed ); должен иметь единственного потомка.

(ограничение) - блокирует, если текущая пропускная способность превышает (0 означает неограниченный) или всплеск превышает (по умолчанию равно ); должен иметь единственного потомка. fair (политика) - выбирает следующий запрос для обслуживания из одного из его дочерних узлов в соответствии с принципом максимальной минимальности; дочерние узлы могут указывать weight (по умолчанию 1).

(политика) - выбирает следующий запрос для обслуживания из одного из его дочерних узлов в соответствии с принципом максимальной минимальности; дочерние узлы могут указывать (по умолчанию 1). priority (политика) - выбирает следующий запрос для обслуживания из одного из его дочерних узлов в соответствии со статическими приоритетами (меньшее значение означает более высокий приоритет); дочерние узлы могут указывать priority (по умолчанию 0).

(политика) - выбирает следующий запрос для обслуживания из одного из его дочерних узлов в соответствии со статическими приоритетами (меньшее значение означает более высокий приоритет); дочерние узлы могут указывать (по умолчанию 0). fifo (очередь) - лист иерархии, способный хранить запросы, превышающие емкость ресурса.

Чтобы иметь возможность использовать всю мощность базового ресурса, вам следует использовать inflight_limit . Обратите внимание, что низкое значение max_requests или max_cost может привести к неполному использованию ресурса, в то время как слишком высокие значения могут привести к пустым очередям внутри диспетчера, что, в свою очередь, приведет к игнорированию политик (нечестности или игнорированию приоритетов) в поддереве. С другой стороны, если вы хотите защитить ресурсы от чрезмерного использования, вам следует использовать bandwidth_limit . Это ограничивает, когда количество потребляемого ресурса за duration секунд превышает max_burst + max_speed * duration байт. Два узла bandwidth_limit на одном ресурсе можно использовать для ограничения пикового трафика во время коротких интервалов и средней пропускной способности для более длительных.

Следующий пример показывает, как определить иерархии планирования IO, показанные на картинке:

Классификаторы нагрузки используются для определения отображения из workload , указанного запросом, в очереди-листья, которые должны использоваться для конкретных ресурсов. В данный момент классификация нагрузки проста: доступно только статическое отображение.

Пример:

Определение ресурсов и классификаторов в XML может быть сложным. ClickHouse предоставляет SQL-синтаксис, который гораздо удобнее. Все ресурсы, созданные с помощью CREATE RESOURCE , имеют ту же структуру иерархии, но могут отличаться по некоторым аспектам. Каждая нагрузка, созданная с помощью CREATE WORKLOAD , поддерживает несколько автоматически созданных узлов планирования для каждого ресурса. Дочерняя нагрузка может быть создана внутри другой родительской нагрузки. Вот пример, который определяет точно такую же иерархию, как конфигурация XML выше:

Имя нагрузки-листа без детей может быть использовано в настройках запроса SETTINGS workload = 'name' . Обратите внимание, что классификаторы нагрузки также создаются автоматически при использовании SQL-синтаксиса.

Для настройки нагрузки могут быть использованы следующие настройки:

priority - нагрузки-соседи обслуживаются в соответствии со статическими значениями приоритета (меньшее значение означает более высокий приоритет).

- нагрузки-соседи обслуживаются в соответствии со статическими значениями приоритета (меньшее значение означает более высокий приоритет). weight - нагрузки-соседи, имеющие одинаковый статический приоритет, делят ресурсы в соответствии с весами.

- нагрузки-соседи, имеющие одинаковый статический приоритет, делят ресурсы в соответствии с весами. max_requests - лимит на количество одновременных запросов к ресурсу в этой нагрузке.

- лимит на количество одновременных запросов к ресурсу в этой нагрузке. max_cost - лимит на общее количество байтов в активных запросах к ресурсу в этой нагрузке.

- лимит на общее количество байтов в активных запросах к ресурсу в этой нагрузке. max_speed - лимит на скорость обработки байтов в этой нагрузке (лимит независим для каждого ресурса).

- лимит на скорость обработки байтов в этой нагрузке (лимит независим для каждого ресурса). max_burst - максимальное количество байтов, которые могут быть обработаны нагрузкой без ограничения (для каждого ресурса независимо).

Обратите внимание, что настройки нагрузки переводятся в соответствующий набор узлов планирования. Для получения дополнительной информации см. описание типов и опций узлов планирования.

Нет возможности указать разные иерархии нагрузок для разных ресурсов. Но есть способ указать разные значения настройки нагрузки для конкретного ресурса:

Также обратите внимание, что нагрузка или ресурс не могут быть удалены, если они ссылаются на другую нагрузку. Чтобы обновить определение нагрузки, используйте запрос CREATE OR REPLACE WORKLOAD .

Определения всех нагрузок и ресурсов в виде запросов CREATE WORKLOAD и CREATE RESOURCE хранятся постоянно либо на диске по пути workload_path , либо в ZooKeeper по пути workload_zookeeper_path . Хранение в ZooKeeper рекомендуется для достижения согласованности между узлами. В качестве альтернативы можно использовать клаузу ON CLUSTER вместе с дисковым хранилищем.

Чтобы убедиться, что все запросы следуют политикам планирования ресурсов, есть серверная настройка throw_on_unknown_workload . Если она установлена в true , тогда каждый запрос должен использовать действительную настройку запроса workload , иначе будет выброшено исключение RESOURCE_ACCESS_DENIED . Если установлено значение false , тогда такой запрос не использует диспетчер ресурсов, т.е. он получит неограниченный доступ к любому RESOURCE .

примечание Не устанавливайте throw_on_unknown_workload в true , если не выполнено CREATE WORKLOAD default . Это может привести к проблемам при запуске сервера, если запрос без явной настройки workload выполнен во время запуска.