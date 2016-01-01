Планирование нагрузки
Когда ClickHouse выполняет несколько запросов одновременно, они могут использовать общие ресурсы (например, диски). Ограничения и политики планирования могут быть применены для регулирования того, как ресурсы используются и разделяются между различными нагрузками. Для каждого ресурса можно настроить иерархию планирования. Корень иерархии представляет ресурс, в то время как листья — это очереди, которые хранят запросы, превышающие емкость ресурса.
В настоящее время только удаленный доступ к дискам IO может быть запланирован с использованием описанного метода. Для планирования CPU смотрите параметры настроек о пулах потоков и
concurrent_threads_soft_limit_num. Для гибких ограничений памяти смотрите Переуплотнение памяти
Конфигурация диска
Чтобы включить планирование IO для конкретного диска, вам необходимо указать
read_resource и/или
write_resource в конфигурации хранения. Это указывает ClickHouse, какой ресурс должен использоваться для каждого запроса на чтение и запись с данным диском. Чтение и запись могут ссылаться на одно и то же имя ресурса, что полезно для локальных SSD или HDD. Несколько различных дисков также могут ссылаться на один и тот же ресурс, что полезно для удаленных дисков: если вы хотите позволить справедливое распределение сетевой пропускной способности между, например, "производственными" и "развивающимися" нагрузками.
Пример:
Альтернативный способ указать, какие диски используются ресурсом — это SQL-синтаксис:
Ресурс может использоваться для любого количества дисков для ЧТЕНИЯ или ЗАПИСИ, или для обоих. Существует синтаксис, позволяющий использовать ресурс для всех дисков:
Обратите внимание, что параметры конфигурации сервера имеют приоритет над SQL-методом определения ресурсов.
Маркировка нагрузки
Запросы могут быть помечены с помощью настройки
workload, чтобы различать разные нагрузки. Если
workload не установлен, используется значение "default". Обратите внимание, что вы можете указать другое значение с использованием профилей настроек. Ограничения настроек могут быть использованы, чтобы сделать
workload постоянным, если вы хотите, чтобы все запросы от пользователя были помечены фиксированным значением настройки
workload.
Возможно назначить настройку
workload для фоновых действий. Слияния и мутации используют серверные настройки
merge_workload и
mutation_workload, соответственно. Эти значения также могут быть переопределены для конкретных таблиц с использованием настроек
merge_workload и
mutation_workload для MergeTree.
Рассмотрим пример системы с двумя различными нагрузками: "production" и "development".
Иерархия планирования ресурсов
С точки зрения подсистемы планирования ресурс представляет собой иерархию узлов планирования.
Возможные типы узлов:
inflight_limit(ограничение) - блокирует, если количество активных запросов превышает
max_requests, или их общая стоимость превышает
max_cost; должен иметь единственного потомка.
bandwidth_limit(ограничение) - блокирует, если текущая пропускная способность превышает
max_speed(0 означает неограниченный) или всплеск превышает
max_burst(по умолчанию равно
max_speed); должен иметь единственного потомка.
fair(политика) - выбирает следующий запрос для обслуживания из одного из его дочерних узлов в соответствии с принципом максимальной минимальности; дочерние узлы могут указывать
weight(по умолчанию 1).
priority(политика) - выбирает следующий запрос для обслуживания из одного из его дочерних узлов в соответствии со статическими приоритетами (меньшее значение означает более высокий приоритет); дочерние узлы могут указывать
priority(по умолчанию 0).
fifo(очередь) - лист иерархии, способный хранить запросы, превышающие емкость ресурса.
Чтобы иметь возможность использовать всю мощность базового ресурса, вам следует использовать
inflight_limit. Обратите внимание, что низкое значение
max_requests или
max_cost может привести к неполному использованию ресурса, в то время как слишком высокие значения могут привести к пустым очередям внутри диспетчера, что, в свою очередь, приведет к игнорированию политик (нечестности или игнорированию приоритетов) в поддереве. С другой стороны, если вы хотите защитить ресурсы от чрезмерного использования, вам следует использовать
bandwidth_limit. Это ограничивает, когда количество потребляемого ресурса за
duration секунд превышает
max_burst + max_speed * duration байт. Два узла
bandwidth_limit на одном ресурсе можно использовать для ограничения пикового трафика во время коротких интервалов и средней пропускной способности для более длительных.
Следующий пример показывает, как определить иерархии планирования IO, показанные на картинке:
Классификаторы нагрузки
Классификаторы нагрузки используются для определения отображения из
workload, указанного запросом, в очереди-листья, которые должны использоваться для конкретных ресурсов. В данный момент классификация нагрузки проста: доступно только статическое отображение.
Пример:
Иерархия нагрузки (только SQL)
Определение ресурсов и классификаторов в XML может быть сложным. ClickHouse предоставляет SQL-синтаксис, который гораздо удобнее. Все ресурсы, созданные с помощью
CREATE RESOURCE, имеют ту же структуру иерархии, но могут отличаться по некоторым аспектам. Каждая нагрузка, созданная с помощью
CREATE WORKLOAD, поддерживает несколько автоматически созданных узлов планирования для каждого ресурса. Дочерняя нагрузка может быть создана внутри другой родительской нагрузки. Вот пример, который определяет точно такую же иерархию, как конфигурация XML выше:
Имя нагрузки-листа без детей может быть использовано в настройках запроса
SETTINGS workload = 'name'. Обратите внимание, что классификаторы нагрузки также создаются автоматически при использовании SQL-синтаксиса.
Для настройки нагрузки могут быть использованы следующие настройки:
priority- нагрузки-соседи обслуживаются в соответствии со статическими значениями приоритета (меньшее значение означает более высокий приоритет).
weight- нагрузки-соседи, имеющие одинаковый статический приоритет, делят ресурсы в соответствии с весами.
max_requests- лимит на количество одновременных запросов к ресурсу в этой нагрузке.
max_cost- лимит на общее количество байтов в активных запросах к ресурсу в этой нагрузке.
max_speed- лимит на скорость обработки байтов в этой нагрузке (лимит независим для каждого ресурса).
max_burst- максимальное количество байтов, которые могут быть обработаны нагрузкой без ограничения (для каждого ресурса независимо).
Обратите внимание, что настройки нагрузки переводятся в соответствующий набор узлов планирования. Для получения дополнительной информации см. описание типов и опций узлов планирования.
Нет возможности указать разные иерархии нагрузок для разных ресурсов. Но есть способ указать разные значения настройки нагрузки для конкретного ресурса:
Также обратите внимание, что нагрузка или ресурс не могут быть удалены, если они ссылаются на другую нагрузку. Чтобы обновить определение нагрузки, используйте запрос
CREATE OR REPLACE WORKLOAD.
Хранение нагрузок и ресурсов
Определения всех нагрузок и ресурсов в виде запросов
CREATE WORKLOAD и
CREATE RESOURCE хранятся постоянно либо на диске по пути
workload_path, либо в ZooKeeper по пути
workload_zookeeper_path. Хранение в ZooKeeper рекомендуется для достижения согласованности между узлами. В качестве альтернативы можно использовать клаузу
ON CLUSTER вместе с дисковым хранилищем.
Строгий доступ к ресурсам
Чтобы убедиться, что все запросы следуют политикам планирования ресурсов, есть серверная настройка
throw_on_unknown_workload. Если она установлена в
true, тогда каждый запрос должен использовать действительную настройку запроса
workload, иначе будет выброшено исключение
RESOURCE_ACCESS_DENIED. Если установлено значение
false, тогда такой запрос не использует диспетчер ресурсов, т.е. он получит неограниченный доступ к любому
RESOURCE.
Не устанавливайте
throw_on_unknown_workload в
true, если не выполнено
CREATE WORKLOAD default. Это может привести к проблемам при запуске сервера, если запрос без явной настройки
workload выполнен во время запуска.
Смотрите также
- system.scheduler
- system.workloads
- system.resources
- merge_workload настройка merge tree
- merge_workload глобальная серверная настройка
- mutation_workload настройка merge tree
- mutation_workload глобальная серверная настройка
- workload_path глобальная серверная настройка
- workload_zookeeper_path глобальная серверная настройка