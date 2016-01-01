clickhouse-keeper-client

Клиентское приложение для взаимодействия с clickhouse-keeper через его нативный протокол.

-q QUERY , --query=QUERY — Запрос для выполнения. Если этот параметр не указан, clickhouse-keeper-client запустится в интерактивном режиме.

, — Запрос для выполнения. Если этот параметр не указан, запустится в интерактивном режиме. -h HOST , --host=HOST — Хост сервера. Значение по умолчанию: localhost .

, — Хост сервера. Значение по умолчанию: . -p N , --port=N — Порт сервера. Значение по умолчанию: 9181

, — Порт сервера. Значение по умолчанию: 9181 -c FILE_PATH , --config-file=FILE_PATH — Установите путь к файлу конфигурации для получения строки подключения. Значение по умолчанию: config.xml .

, — Установите путь к файлу конфигурации для получения строки подключения. Значение по умолчанию: . --connection-timeout=TIMEOUT — Установите тайм-аут подключения в секундах. Значение по умолчанию: 10s.

— Установите тайм-аут подключения в секундах. Значение по умолчанию: 10s. --session-timeout=TIMEOUT — Установите тайм-аут сессии в секундах. Значение по умолчанию: 10s.

— Установите тайм-аут сессии в секундах. Значение по умолчанию: 10s. --operation-timeout=TIMEOUT — Установите тайм-аут операции в секундах. Значение по умолчанию: 10s.

— Установите тайм-аут операции в секундах. Значение по умолчанию: 10s. --history-file=FILE_PATH — Установите путь к файлу истории. Значение по умолчанию: ~/.keeper-client-history .

— Установите путь к файлу истории. Значение по умолчанию: . --log-level=LEVEL — Установите уровень логирования. Значение по умолчанию: information .

— Установите уровень логирования. Значение по умолчанию: . --no-confirmation — Если установлено, не будет требовать подтверждения по нескольким командам. Значение по умолчанию false для интерактивного режима и true для запроса.

— Если установлено, не будет требовать подтверждения по нескольким командам. Значение по умолчанию для интерактивного режима и для запроса. --help — Показывает сообщение справки.