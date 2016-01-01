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clickhouse-keeper-client

Клиентское приложение для взаимодействия с clickhouse-keeper через его нативный протокол.

Ключи

  • -q QUERY, --query=QUERY — Запрос для выполнения. Если этот параметр не указан, clickhouse-keeper-client запустится в интерактивном режиме.
  • -h HOST, --host=HOST — Хост сервера. Значение по умолчанию: localhost.
  • -p N, --port=N — Порт сервера. Значение по умолчанию: 9181
  • -c FILE_PATH, --config-file=FILE_PATH — Установите путь к файлу конфигурации для получения строки подключения. Значение по умолчанию: config.xml.
  • --connection-timeout=TIMEOUT — Установите тайм-аут подключения в секундах. Значение по умолчанию: 10s.
  • --session-timeout=TIMEOUT — Установите тайм-аут сессии в секундах. Значение по умолчанию: 10s.
  • --operation-timeout=TIMEOUT — Установите тайм-аут операции в секундах. Значение по умолчанию: 10s.
  • --history-file=FILE_PATH — Установите путь к файлу истории. Значение по умолчанию: ~/.keeper-client-history.
  • --log-level=LEVEL — Установите уровень логирования. Значение по умолчанию: information.
  • --no-confirmation — Если установлено, не будет требовать подтверждения по нескольким командам. Значение по умолчанию false для интерактивного режима и true для запроса.
  • --help — Показывает сообщение справки.

Пример

Команды

  • ls '[path]' -- Список узлов для указанного пути (по умолчанию: cwd)
  • cd '[path]' -- Изменяет рабочий путь (по умолчанию .)
  • cp '<src>' '<dest>' -- Копирует узел 'src' в путь 'dest'
  • mv '<src>' '<dest>' -- Перемещает узел 'src' в путь 'dest'
  • exists '<path>' -- Возвращает 1, если узел существует, 0 в противном случае
  • set '<path>' <value> [version] -- Обновляет значение узла. Обновляет только если версия совпадает (по умолчанию: -1)
  • create '<path>' <value> [mode] -- Создает новый узел с заданным значением
  • touch '<path>' -- Создает новый узел с пустой строкой в качестве значения. Не вызывает исключение, если узел уже существует
  • get '<path>' -- Возвращает значение узла
  • rm '<path>' [version] -- Удаляет узел только если версия совпадает (по умолчанию: -1)
  • rmr '<path>' [limit] -- Рекурсивно удаляет путь, если размер поддерева меньше лимита. Требуется подтверждение (по умолчанию лимит = 100)
  • flwc <command> -- Выполняет команду из четырех букв
  • help -- Выводит это сообщение
  • get_direct_children_number '[path]' -- Получает количество дочерних узлов под конкретным путем
  • get_all_children_number '[path]' -- Получает общее количество дочерних узлов под конкретным путем
  • get_stat '[path]' -- Возвращает статистику узла (по умолчанию .)
  • find_super_nodes <threshold> '[path]' -- Находит узлы с количеством дочерних узлов больше заданного порога для данного пути (по умолчанию .)
  • delete_stale_backups -- Удаляет узлы ClickHouse, использующиеся для резервных копий, которые теперь неактивны
  • find_big_family [path] [n] -- Возвращает top n узлов с самой большой семьей в поддереве (по умолчанию путь = . и n = 10)
  • sync '<path>' -- Синхронизирует узел между процессами и лидером
  • reconfig <add|remove|set> "<arg>" [version] -- Переконфигурировать кластер Keeper. Смотрите /docs/en/guides/sre/keeper/clickhouse-keeper#reconfiguration