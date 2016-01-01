clickhouse-keeper-client
Клиентское приложение для взаимодействия с clickhouse-keeper через его нативный протокол.
Ключи
-q QUERY,
--query=QUERY— Запрос для выполнения. Если этот параметр не указан,
clickhouse-keeper-clientзапустится в интерактивном режиме.
-h HOST,
--host=HOST— Хост сервера. Значение по умолчанию:
localhost.
-p N,
--port=N— Порт сервера. Значение по умолчанию: 9181
-c FILE_PATH,
--config-file=FILE_PATH— Установите путь к файлу конфигурации для получения строки подключения. Значение по умолчанию:
config.xml.
--connection-timeout=TIMEOUT— Установите тайм-аут подключения в секундах. Значение по умолчанию: 10s.
--session-timeout=TIMEOUT— Установите тайм-аут сессии в секундах. Значение по умолчанию: 10s.
--operation-timeout=TIMEOUT— Установите тайм-аут операции в секундах. Значение по умолчанию: 10s.
--history-file=FILE_PATH— Установите путь к файлу истории. Значение по умолчанию:
~/.keeper-client-history.
--log-level=LEVEL— Установите уровень логирования. Значение по умолчанию:
information.
--no-confirmation— Если установлено, не будет требовать подтверждения по нескольким командам. Значение по умолчанию
falseдля интерактивного режима и
trueдля запроса.
--help— Показывает сообщение справки.
Пример
Команды
ls '[path]'-- Список узлов для указанного пути (по умолчанию: cwd)
cd '[path]'-- Изменяет рабочий путь (по умолчанию
.)
cp '<src>' '<dest>'-- Копирует узел 'src' в путь 'dest'
mv '<src>' '<dest>'-- Перемещает узел 'src' в путь 'dest'
exists '<path>'-- Возвращает
1, если узел существует,
0в противном случае
set '<path>' <value> [version]-- Обновляет значение узла. Обновляет только если версия совпадает (по умолчанию: -1)
create '<path>' <value> [mode]-- Создает новый узел с заданным значением
touch '<path>'-- Создает новый узел с пустой строкой в качестве значения. Не вызывает исключение, если узел уже существует
get '<path>'-- Возвращает значение узла
rm '<path>' [version]-- Удаляет узел только если версия совпадает (по умолчанию: -1)
rmr '<path>' [limit]-- Рекурсивно удаляет путь, если размер поддерева меньше лимита. Требуется подтверждение (по умолчанию лимит = 100)
flwc <command>-- Выполняет команду из четырех букв
help-- Выводит это сообщение
get_direct_children_number '[path]'-- Получает количество дочерних узлов под конкретным путем
get_all_children_number '[path]'-- Получает общее количество дочерних узлов под конкретным путем
get_stat '[path]'-- Возвращает статистику узла (по умолчанию
.)
find_super_nodes <threshold> '[path]'-- Находит узлы с количеством дочерних узлов больше заданного порога для данного пути (по умолчанию
.)
delete_stale_backups-- Удаляет узлы ClickHouse, использующиеся для резервных копий, которые теперь неактивны
find_big_family [path] [n]-- Возвращает top n узлов с самой большой семьей в поддереве (по умолчанию путь =
.и n = 10)
sync '<path>'-- Синхронизирует узел между процессами и лидером
reconfig <add|remove|set> "<arg>" [version]-- Переконфигурировать кластер Keeper. Смотрите /docs/en/guides/sre/keeper/clickhouse-keeper#reconfiguration